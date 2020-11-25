Botoks Yaptırırken Bilinmesi Gerekenler

Botoks ameliyatsız yüz gerdirme yöntemlerinden birisidir. Botoks ile kırışıklıklara karşı verilen savaşta galip gelmek mümkündür. Botoks belirli bir süre için geçerli olan bir uygulamadır. Etkisi kalıcı değildir. Kas hareketlerini belirli bir süre engelleyerek kırışıkların görünmesi ve cildin katlanmasını engeller. Mimiklere bağlı olarak yapılan Botoks uygulamalarında başarılı sonuçlar alınır ve Botoks uygulandığı belli olmayan doğal bir görünüm elde edilir. Doğal görünüm Botoks uygulamalarından istenilen en önemli özelliktir.

Botoks Mimikleri Öldürüyor Mu?

Botoks uygulamaları belirli bir süreliğine kas hareketlerini engelleyen nörotoksin enjekte edilmesi işlemidir. Bu nedenle uygulama yapılan bölgedeki kaslar belirli bir süre boyunca sinir hücreleri tarafından uyarılmaz. Kırışıklıkları engellemek için başvurulan bu yöntemde mimikleri oluşturan kaslar hareketsiz kaldığı için mimiklerde azalma olur. Ancak baby Botoks gibi çeşitli Botoks türleri dozajın daha az tutulması sayesinde kas hareketlerini azaltmakla birlikte tamamen yok etmez. Bu türde yapılan Botoks uygulamaları mimiklerin korunmasını sağlar.





Botoks Olduğu Çok Belli Olur Mu?

Botoks yaptırmayı düşünenlerin en büyük tereddüdü Botoks olduğunun belli olup olmayacağıdır. Görünümün doğal olmaması endişesi nedeniyle Botoks yaptırmaktan vazgeçilmesi de karşılaşılan durumlar arasındadır. Ancak iyi bir medikal estetik uzmanı Botoks planlamasını doğru bir şekilde yaparak yüzün doğal hatlarını koruyacak ve doğal görünüm sağlayacak Botoks uygulaması yapabilir. Bunun için tercih ettiğiniz uzmanın yüz anatomisi hakkında üstün bilgi sahibi olmasına özen göstermelisiniz.





Botoks Ne Kadar Süre Etki Edecek ve Ne Zaman Tekrar Yaptırabilirim?

Botoks uygulama yapıldıktan sonra 3-4 gün içerisinde etkisini göstermeye başlayacaktır. Nihai sonucun alınması ise 10 günü bulacaktır. Bundan sonra 4-6 ay kadar Botoks etkisi devam edecek ve uygulanan bölgedeki gerginlik korunacaktır. Botoks geçici bir yöntem olmasına rağmen tekrar tekrar uygulanabilir bir yöntemdir. Yılda 2-3 kez uygulanabilir. Bu sayede her seferinde yüzün mevcut yapısı dikkate alınarak uygulama planlanması yapılabilir. İstenilen doğal görünüm için değişimlere göre yeniden planlama yapılarak Botoks uygulamaları gerçekleştirilmektedir.

Botoks Estetik Dışında Ne İşe Yaramaktadır?

Botoks kozmetik alanında olduğu kadar tedavi amacıyla da kullanılmaktadır. Spastik felç, yüz felci, migren, aşırı terleme ve geçmeyen baş ağrılarına karşı tedavi olarak kullanılmaktadır. Yan etkisi olmadığı için başarılı bir tedavi yöntemidir. Uygulama hatalarından kaynaklanan sorunlar bile müdahale edilmese bile kendiliğinden düzelmektedir. Yine de Botoks yaptırırken yetkili bir kuruluşu tercih etmek gerekmektedir. Kullanılan malzemelerin kalitesinden, uygulama yapacak kişinin bilgi seviyesine kadar araştırma yapmak uygulamada sorunlarla karşılaşmanızı engellemektedir. Botoks uygulamalarını yapan ve yüz anatomisi hakkında eksik bilgi sahibi kişiler Botoks uygulamalarının başarısız olmasına ve yüzde istenmeyen etkilere neden olabilir. Botoks yüzdeki yatay çizgilere, kaş aralarına, göz çevresine, kaş kaldırmada ve ağız çevresindeki kırışıklıklara uygulanabilmektedir. Botoks her bölgeye uygulanamaz. Uygulanabilecek bölgeler hakkında bilgi almak için Dr. Mustafa KARATAŞ’a sorularınızı iletebilirsiniz.