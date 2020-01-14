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Büyükakın'dan Merih Demiral'e "geçmiş olsun" telefonu

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükakın'dan Merih Demiral'e "geçmiş olsun" telefonu

Büyükakın'dan Merih Demiral'e

14 Ocak 2020 Salı 09:33

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Juventus'ta forma giyen ve dünkü Roma maçında sakatlanan milli futbolcu Merih Demiral'ı telefonla arayarak "geçmiş olsun" dileğini iletti.

Büyükakın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Ülkemizi Avrupa'da başarı ile temsil eden Kocaelimizin gururu Merih Demiral kardeşimi arayarak acil şifalar diledim." ifadelerini kullandı.

Belediyeden telefon görüşmesine ilişkin video paylaşıldı.

Büyükakın görüşmede "Gol güzeldi ama peşinden tatsız bir şey yaşandı. Hem milli takımda gururumuzsun, hem Barış harekatında yaptığın açıklamalar bizi çok sevindirdi. Karamürselli olduğun için ayrı seviniyoruz zaten. Gole sevindirdin, böyle olunca üzüldük. Geçmiş olsun, Rabbim şifa versin. Geçmiş olsun, hoşçakal, Allah'a emanet ol." ifadelerini kullandı.



AA
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Anahtar Kelimeler
Kocaeli. Haber. BüyükakınMelih Demiral
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