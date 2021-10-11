ÇOCUKLARDA PNÖMOKOK, GRİP AŞISI VE COVID-19 AŞISININ UYGULANMASI OLDUKÇA ÖNEMLİ

Sonbaharın gelmesi ve kapalı alanlarda bulunmanın artmasına bağlı olarak üst solunum yolu ve alt solunum yolu enfeksiyonlarında artma kaçınılmaz oluyor. Okulların da açılmasıyla birlikte artan hastalıklardan korunmak, bu hastalıkların komplikasyonlarını ve ikincil enfeksiyonları önlemek için aşılamanın oldukça önemli olduğunu belirten Türkiye İş Bankası grup şirketleri arasında yer alan Bayındır Sağlık Grubu, Bayındır Kavaklıdere Hastanesi Pediatri Bölüm Başkanı Uzm. Dr. Nevin Aykol, aşı hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Okulların açılması ile birlikte çocuklarda A-grubu B Hemolitik Streptokok, İnfluenza A-B, Rhinovirus, Adenovirüs, Parainfluenza virüs ve mevsimsel coronavirüsler solunum yolu enfeksiyonlarına neden oluyor. Bu hastalıklara ilaveten 2 yıldan beri tüm dünyada görülen SARS-COV-2 virüsünün de benzer semptomlar gösterdiğini belirten Bayındır Kavaklıdere Hastanesi Pediatri Bölüm Başkanı Uzm. Dr. Nevin Aykol, hastalıkların belirlenmesinde ayırıcı tanının oldukça önemli olduğunun altını çizdi.





‘AŞILARIN ZAMANINDA UYGULANMASI ÇOK ÖNEMLİ’





Sonbaharla birlikte daha çok artan bu hastalıkların bir kısmı için mevcut aşıların zamanında uygulanmasının enfeksiyon ve bağlı komplikasyonların önlenmesi açısından gerekli olduğunu söyleyen Uzm. Dr. Nevin Aykol açıklamalarını şu şekilde sürdürdü:





“Çocukluk aşılarının yapılmasının yanı sıra pnömokok, grip aşısı ve yaş uygunluğuna göre Covid-19 aşısının uygulanması da oldukça önemli. Yumurta alerjisi olan ve 6 aydan küçük bebekler hariç çocuklarda grip aşısı ekim ayında yapılmalı. 3 yaş altı çocuklarda grip aşısı ilk kez uygulanıyorsa 4 hafta ara ile 2 kez uygulanmalı. Türkiye aşılama programında pnömokok aşısı (Prevenar 13) bebeklikten itibaren uygulanıyor. Herhangi bir nedenle bu aşıyı olmamış çocuklarda pnömokok aşısı da yapılmalı.”





‘ÇOCUKLARDA, ÖNCELİKLE COVID-19 AŞISI YAPILMALI’





Ülkemizde Covid-19 aşısı halen 12 yaş ve üzeri çocuklarda uygulanıyor. Aşılamada, Covid-19 aşı sırası gelen çocuklarda, öncelikle Covid-19 aşısının yapılması gerektiğine dikkat çeken Uzm. Dr. Nevin Aykol, sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Bu aşının grip aşısı ve zatüre aşısı ile beraber uygulanmasında bir sakınca olmamakla birlikte, Covid-19 aşısı yan etki takibi açısından arada 14 gün süre bırakılarak uygulanmaları önerilir. Pnömokok aşısı yapılmamış çocuklarda grip aşısı ile aynı anda Prevenar 13 aşısı farklı koldan olmak üzere yapılır.”







