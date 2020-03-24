Darıca’da duraklar ve çöp konteynırları dezenfekte ediliyor

Dünyayı etkileyen ve Türkiye’de de görülen koronavirüs salgınına karşı önemli adımlar atan ve tedbirleri arttıran Darıca Belediyesi, özellikle vatandaşların ortak kullanım alanlarında dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor. Hastane, sağlık ocakları, çocuk parkları, halk otobüsleri, taksiler, eczaneler ve kamu kurumlarını belirli periyotlarla dezenfekte eden Darıca Belediyesi, otobüs durakları ve çöp konteynırlarını da her gün düzenli olarak dezenfekte ediyor. Ana caddeler ve mahallelerde bulunan çöp konteynırlarını dezenfekte eden Darıca Belediyesi, otobüs duraklarında da aynı işlemi uyguluyor.

SOKAKLAR YIKANARAK TEMİZLENİYOR

Her gün düzenli olarak Darıca’da vatandaşların yoğun olarak kullandığı alanlarda çalışmalar gerçekleştiren Darıca Belediyesi, virüs salgınını önlemek için gece gündüz çalışırken cadde ve sokaklarda yıkama işlemleri de gerçekleştiriyor. Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık da koronavirüs önlemleri için Darıca’da gerekli tedbirleri aldıklarını ifade ederek vatandaşlardan da sürece destek vermelerini istedi. Darıcalılara evlerinde kalmaları çağrısını her fırsatta yineleyen Başkan Muzaffer Bıyık, vatandaşların sağlığı ve huzuru için çalışmaların devam edeceğini söyledi.

