banner580
SAĞLIK:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Derince EAH, tıbbi malzeme satın alacak

Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi, tıbbi sarf malzeme satın alacak.

Derince EAH, tıbbi malzeme satın alacak

03 Nisan 2021 Cumartesi 17:37

 Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi, tıbbi sarf malzeme satın alacak. 27 kalem tıbbi sarf malzeme satın alma ihalesinin tarihi 26.04.2021 olarak belirlendi. Saat 14:00’te gerçekleşecek olan ihalenin, Kocaeli Sağlık Bilimleri Üniversitesi Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi- İdari Bina Toplantı Salonu adresinde yapılacağı bildirildi.
Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
GTÜSeddar YavuzGebzeMustafa GülerCemil YamanFikri Işık
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
“ Biontech Aşıları Hazır“ “ Biontech Aşıları Hazır“
Umman'dan GOSB’a ziyaret Umman'dan GOSB’a ziyaret
Prof. Ağaçdiken, ‘’Covid-19 kalp kasında hasar oluşturabiliyor’’ Prof. Ağaçdiken, ‘’Covid-19 kalp kasında hasar...
Lenf bezine sıçramış kansere “kemoterapisiz” tedavi Lenf bezine sıçramış kansere “kemoterapisiz”...
KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR
Aşılar sayesinde enfeksiyonlardan korunmak her yaşta mümkün Aşılar sayesinde enfeksiyonlardan korunmak her yaşta...
Yukarı Çık

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner377

banner149

banner378

“ Biontech Aşıları Hazır“
Sağlık Bakanlığı tarafından temin edilen ve ilimize transferi sağlanan "Biontech Aşıları" uygulanmaya...

Haberi Oku