Derince EAH, tıbbi malzeme satın alacak

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’de yer alan duyuruya göre Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi, tıbbi sarf malzeme satın alacak. 27 kalem tıbbi sarf malzeme satın alma ihalesinin tarihi 26.04.2021 olarak belirlendi. Saat 14:00’te gerçekleşecek olan ihalenin, Kocaeli Sağlık Bilimleri Üniversitesi Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi- İdari Bina Toplantı Salonu adresinde yapılacağı bildirildi.