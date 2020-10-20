Doktorlar Kovid-19'la Savaşı Anlatıyor

- "Nefesi daralan insanı gördüğünüzde bu işin ne kadar zor olduğunu anlarsınız"

Kocaeli Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk: "Vatandaş ağzını kapatsın, burnunu da eliyle sıksın, ne kadar nefes almadan durabilecek. Bu hastalıkta aynı şeyi yaşıyorsunuz. Hastaya soruyorsunuz, 'Nasılsınız, iyi misiniz?' Hasta konuşamıyor çünkü konuştukça öksürmesi gerekiyor. Hastanın ateşi yükseliyor, sırtı ve göğsü ağrıyor, nefesi daralıyor. Nefesi daralan insanı gördüğünüzde bu işin ne kadar zor olduğunu anlarsınız. Siz bunu görmeyin, bu darlığı hissetmeyin."

Kocaeli Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısıyla yoğun bakımda tedavi edilen hastaların yaşadığı zorlukları anlattı.

Salgının Türkiye'de görülmesinin ardından hiç düşünmeden hastaların yardımına koşan Kocaeli Üniversitesi Hastanesinde görevli sağlık çalışanları, gece gündüz demeden fedakarca görev yapıyor.



Kovid-19 hastalarının bulunduğu servis ve yoğun bakıma önlüklerinin üzerine tulum, üst üste maske, koruyucu siperlik, gözlük, eldiven, galoş, bone takarak tüm tedbirleri alıp giren sağlık personeli, hastalara şifa dağıtmaya devam ediyor.

Koruyucu kıyafet ve diğer ekipmanlar nedeniyle kısa sürede elbiseleri terle ıslanan sağlık çalışanları, görevlerini özveriyle sürdürüyor.



Her hastayla özenle ilgilenen personel, insanlara koronavirüs tedbirlerine uymaları konusunda çağrıda bulunuyor.

- "Bu, cephede savaşmaya benziyor"

Cantürk, AA muhabirine, sağlık personelinin koronavirüsle mücadelede fedakarca çalıştığını söyledi.

Salgın sürecinde sağlık çalışanlarına büyük sorumluluk düştüğünü ifade eden Cantürk, hastanede çalışan herkesin hastalara faydalı olmak için görev yaptığını belirtti.

Cantürk, bu durumun cephede savaşmaya benzediğini dile getirerek, vatandaşlardan maske, mesafe ve temizlik kurallarına uymalarını beklediklerini vurguladı.

Sağlıkçıların cansiperane mesai yaptığına dikkati çeken Cantürk, "İnsanlara hizmet etmek için cephede çalışan askerimize nasıl saygı duyuyorsak, cephede savaşan sağlık çalışanlarına da saygı duymak lazım. Koronavirüs servisleri hakikaten zor. Onları takdir ediyorum. Özellikle hemşire arkadaşlarımız birebir görev alıyor. Sağlık çalışanlarını ve kurumları yıpratmadan, onlara destek vermeliyiz." diye konuştu.

- "Koronavirüs hafife alınmamalı"

Cantürk, insanların Kovid-19 tedbirleri konusunda farkındalık kazanması gerektiğine dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Bağışıklık sistemiyle alakalı olarak bazıları hafif geçirir, bazıları da ağır geçirebilir. Siz hafif geçirebilirsiniz ama bunu taşırsanız o insan ağır geçirebilir. Bunun vebali yüksektir. Koronavirüs hafife alınmamalı. Her can çok önemli. Burada insan hayatını korumak için çabalıyoruz. Bu hastalık ölüme neden olabiliyor. Yoğun bakımlarda bu hastaları yüz üstü yatırıyoruz. Bunun ne demek olduğunu ancak yaşayan bilir. Evinizde yatağınıza yatın, rahat uyumak için 40 defa şekil değiştiriyorsunuz. Kişi zorunlu olarak böyle yatıyor. Hastanın ateşi yükseliyor, sırtı ve göğsü ağrıyor, nefesi daralıyor. Nefesi daralan insanı gördüğünüzde bu işin ne kadar zor olduğunu anlarsınız. Siz bunu görmeyin, bu darlığı hissetmeyin. Bunu hissettiğinizde zaten iş işten geçiyor."

Koronavirüs servisleri ve yoğun bakımlarda hastalığa yakalanmış insanların zor süreçten geçtiğine işaret eden Cantürk, "Vatandaş ağzını kapatsın, burnunu da eliyle sıksın, ne kadar nefes almadan durabilecek. Bu hastalıkta aynı şeyi yaşıyorsunuz. Hastaya soruyorsunuz, 'Nasılsınız, iyi misiniz?' Hasta konuşamıyor çünkü konuştukça öksürmesi gerekiyor. Basit bir öksürük hatırlayın, öksürmekten gece uyuyamazsınız. Hem nefes darlığınız var hem de öksürüyorsunuz. Bunun dışında bir de korku var. Sevdiğimiz doktor arkadaşımız koronavirüse yakalandı. Öyle bir korku haline giriyor ki eşine neler yapılacağını dikte ettiriyor. Hissedilen şey bu, sadece nefes darlığı değil, korku da vücutta hasar oluşturuyor. Yanına giren sağlık çalışanlarında da korku var." ifadelerini kullandı.

Cantürk, herkesin bu hastalığa yakalanabileceği uyarısında bulunarak, tedbirlere uymada hassasiyet beklediklerinin altını çizdi.













