Engelsiz Taksi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi engelli vatandaşlara “Engelsiz Kocaeli Taksi” ile hizmet veriyor. Bu kapsamda Kandıra İlçesi Karaağaç Mahallesinde ikamet eden 49 yaşındaki engelli Ahmet Sarıbaş’ın yardımına “Engelsiz Kocaeli Taksi” yetişti.

ENGELLİ VATANDAŞLARA ÜCRETSİZ ULAŞIM

Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren “Engelsiz Kocaeli Taksi” ile engelli vatandaşların sağlık kuruluşları başta olmak üzere eğitim, kültür etkinlikleri, sosyal hayat gibi ulaşım ihtiyaçlarına ücretsiz hizmet veriliyor.

SAĞLIK RAPORU

Randevu sistemiyle çalışan “Engelsiz Kocaeli Taksi” Kandıra ilçesi Karaağaç Mahallesi’nde ikamet eden ve sağlık raporu olması gereken 49 yaşındaki engelli Ahmet Sarıbaş’ın yardımına yetişti. Kas hastalığından dolayı çok zor yürüyen Ahmet Sarıbaş, Engelsiz Kocaeli Taksi ile evinden alınarak Seka Devlet Hastanesi’ne götürüldü.

ALLAH RAZI OLSUN”

Doğduğu günden beri bu hastalıkla mücadele ettiğini belirten Ahmet Sarıbaş; “Kendimi bildim bileli bu hastalık ile mücadele ediyorum. Zamanla yürüyemez hale geldim. Hastane ve diğer işlerim için ulaşım sıkıntım vardı. Allah Belediyemizden razı olsun. Benim mağduriyetim giderildi. Ne zaman arasam yardımıma koşuyorlar.” ifadesini kullandı.

“TEKERLEKLİ SANDALYELİ BİREYLER

“Engelsiz Kocaeli Taksi” hizmetinden faydalanmak için 153 numaralı Çağrı Merkezi’ni arayarak randevu alınıyor. Randevu sistemi ile planlı bir şekilde yürütülen ‘Engelsiz Kocaeli Taksi’ hizmeti sayesinde, tekerlekli sandalye kullanan engelli bireyler, sağlık kuruluşlarına gidiş- geliş talepleri başta olmak üzere, eğitim, sosyal hayat vb. gerekçelere ilişkin taleplerine de destek veriliyor. Ayrıca plansız gelişen talep durumlarında randevu sisteminin müsaitlik durumuna göre hizmetten yararlanabilmeleri sağlanıyor.

5 ARAÇ İLE HİZMET



Engelsiz Kocaeli Taksi hizmeti için, Gebze bölgesinde 1, diğer ilçeler için 4 adet araç bulunuyor. Özel donanımlı olarak hizmet veren araçlar tekerlekli sandalyeli engelli bireylerin refakatçileri ile birlikte rahatça seyahat etmelerini sağlıyor. Engelsiz Kocaeli taksi hizmetinden tekerlekli sandalye kullanıcısı olan bedensel engelli bireyler faydalanabiliyor. Hizmetten faydalanmak için, 153 Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çağrı Merkezini arayarak randevu alınabiliyor.