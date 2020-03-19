Gebze Sağlık Gurup Başkanından açıklama

Gebze Sağlık Gurup Başkanı Dr İlhan Kadıoğlun dan

GEBZE HALKINA ÖNEMLİ DUYURU!



Önemli Açıklama

Coronavirüs Hastalığının en önemli yayılma sebebi Yurtdışından gelen vatandaşlarımızın maalesef 14 gün kuralına uymamalarıdır.

Bugün Gebze Kaymakamız Sn.Mustafa Güler Başkanlığında yapılan Hıfzısıhha Kurulunda alınan kararlar gereğince, İlçe Sağlık Müdürlüğümüz, İlçe Emniyet Müdürlüğümüz ve İlçe Jandarma Komutanlığımız tarafından oluşturulan ekipler, Yurtdışından son 14 gün içinde gelen bütün vatandaşlarımızın evlerine giderek yerinde tesbitler yapacak ve 14 gün kuralına uymayanlar hakkında cezai işlemler yapıp, aynı zamanda Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunacaklardır.

Halkımıza önemle duyurulur.