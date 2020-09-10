Gebze Sağlık Müdürlüğü personeli uluslararası bilişim sertifikası aldı Gebze Sağlık Müdürlüğü personeli Halil Beşer (sağda), Google'ın düzenlediği "Dijital Atölye" eğitimini tamamlayarak uluslararası bilişim sertifikası sahibi oldu

10 Eylül 2020 Perşembe 12:36