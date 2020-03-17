Gebze Zabıtası Denetimleri Sıklaştırdı

İçişleri Bakanlığı tarafından koronavirüs salgınından vatandaşları korumak ve salgının yayılmasını engellemek amacıyla 81 il valiliğine gönderilen genelgeyle; faaliyetleri bir süreliğine durdurulan, umuma açık istirahat ve eğlence yerleri olarak faaliyet yürüten “tiyatro, sinema, gösteri merkezi, konser salonu, nişan-düğün salonu, çalgılı-müzikli lokanta, kafe, gazino, birahane, taverna, kahvehane, kıraathane, kafeterya, kır bahçesi, nargile salonu, nargile kafe, internet salonu, internet kafe, her türlü oyun salonları (atari, playstation vb.), her türlü kapalı çocuk oyun alanları (alışveriş merkezi ve lokanta içindekiler dahil), çay bahçesi, dernek lokalleri, lunapark, yüzme havuzu, hamam, sauna, kaplıca, masaj salonu, SPA ve spor merkezleri”, Gebze Belediyesi Zabıta Müdürlüğü tarafından denetleniyor. Zabıta müdürlüğüne bağlı ekipler, tespit edilen ve açık olduğu tespit edilen iş yerlerine tebligat yaparak, genelgeye riayet etmelerini sağlıyor. Zabıta müdürlüğü yetkilileri denetimlerin ilçe genelinde süreceğini dile getirdi.