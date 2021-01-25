Gebze’ye Göç İdaresi ve Adli Tıp Geliyor

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün talimatı doğrultusunda, Göç İdaresi Başkanlığı’nın Gebze’deki hizmet birimi için yer tahsisi gerçekleştirildi. Başkan Büyükgöz ayrıca; ilgili mercilerle yürütülen girişimler neticesinde Adli Tıp Kurumu şubesinin de Gebze’ye kazandırılacağını açıkladı

Gebze’ye Göç İdaresi hizmet birimi kuruluyor. Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün talimatı doğrultusunda, Göç İdaresi Başkanlığı’nın Gebze’deki hizmet birimi için yer tahsisi gerçekleştirildi. Belediyenin hizmet birimlerinin idari bürolarının da yer aldığı Issıkgöl Caddesi üzerindeki Mevlana Kapalı Kompleksi içerisinde tahsis edilen ofiste hizmet verecek Göç İdaresi hizmet biriminin kuruluşuna ilişkin sosyal medya hesaplarından duyuruda bulunan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, “Göç İdaresi Başkanlığı Gebze hizmet birimi için Gebze Belediyesi olarak tahsis ettiğimiz ofis, ilçemizde ikamet eden göçmen kardeşlerimize hizmet verecek. Bu hizmet ofisi Gebze’mize hayırlı uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.

KAYMAKAM GÜLER’DEN TEŞEKKÜR

İl Göç İdaresi Müdürü Mehmet Erkoç ve İlçe Çalışma Grup Başkanı Veysel Kıyak ile geçtiğimiz günlerde Göç idaresi ofisinde incelemelerde bulunan Gebze Kaymakamı Mustafa Güler, “İlçemize açılacak olan Göç İdaresi İlçe Çalışma Grup Başkanlığı ile Gebze, Çayırova, Dilovası ve Darıca ilçelerinde ikamet eden yabancı uyruklu kişilere daha hızlı ve etkin hizmet sağlanacak.

GEBZE BÖLGESİNE HİZMET VERECEK

Bundan sonra göçmen vatandaşlarımız, Suriyeli kardeşlerimiz veya ilçemizde istihdama katkıda bulunan yabancılar Kocaeli’ne gitmeden geçici koruma iş ve işlemleri ile İkamet İzni iş ve işlemlerini ilçemizde gerçekleştirecektir.

GEBZE’YE ADLİ TIP KURUMU GELİYOR

Göç İdaresi İlçe Çalışma Grup Başkanlığı yerinin tahsisinde her türlü yardım ve kolaylığı sağlayan Gebze Belediye Başkanı Sayın Zinnur Büyükgöz ve ekibine de teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı. Başkan Büyükgöz ayrıca ilgili mercilerle yürütülen girişimler neticesinde Adli Tıp Kurumu şubesinin de Gebze’ye kazandırılacağını açıkladı.





























