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SAĞLIK:
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Gebze'ye yeni sağlık merkezi

Gebze'de Osman Yılmaz 2 Nolu Aile Sağlığı Merkezi hizmet vermeye başladı.

Gebze'ye yeni sağlık merkezi

13 Temmuz 2020 Pazartesi 13:02

Gebze İlçe Sağlık Müdürü İlhan Kadıoğlu, yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında 7 gün aktif ve kesintisiz olarak hizmet verdiklerini kaydetti. Gebze'de aile sağlığı merkezlerine bir yenisini daha eklediklerini ifade eden Kadıoğlu, "İlçemizde toplam 24 aile sağlığı merkezimizde görevli 103 aile hekimimiz ve 97 aile sağlığı çalışanımızla hizmete devam etmekteyiz. Aile hekimlerimiz bu dönemde halkın sağlık ihtiyaçlarına daha iyi karşılık vermek için çalışmaktadır." ifadesini kullandı.

AA
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