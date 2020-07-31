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SAĞLIK:
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Hasta Nakil Hizmeti bayramda da görev başında

Büyükşehir Belediyesi Hasta Nakil Ambulansları Kurban Bayramı süresince görev yapacak.

Hasta Nakil Hizmeti bayramda da görev başında

31 Temmuz 2020 Cuma 10:25

 Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı’na bağlı Hasta Nakil Hizmetleri karda kışta zorlu günlerde olduğu gibi mutlu günlerde de görev başında olacak. Ocak ayından itibaren bu güne kadar 30 bin 909 kişiye hizmet veren Hasta Nakil Hizmeti yaklaşan Kurban Bayramı’nda da vatandaşlarımız için görev başında olacak.

 

TAM DONANIMLI AMBULANSLAR

Vatandaşların Kurban Bayramı’nda olası bir sağlık problemi yaşadıklarında kendilerini hastanelere ulaştırmak için Sağlık İşleri Şube Müdürlüğü Hasta Nakil Ambulansları tam donanımlarıyla hazır bulunacak. Kurban Bayramı tatilinde Büyükşehir Hasta Nakil Ambulansları vatandaşların olası hastane nakillerinde görev yapacak.

 

30 BİN 909 KİŞİYE HİZMET VERİLDİ
Son 7 ay içerisinde Hasta Nakil Hizmeti için il içinde taşınan hasta sayısı 30 bin 909 olurken il dışına 700 hasta nakil edildi. Trafik kazası, yerinde müdahale, değerlendirme ek görevler ile birlikte 7 ay süresince toplam 30 bin 909 kişiye hizmet verildi.

 

153 NUMARALI ÇAĞRI MERKEZİNDEN ULAŞILABİLİR
Bayramda vatandaşlarımız için teyakkuzda olacak olan Hasta Nakil Ambulanslarına 153 numaralı merkezden kolayca ulaşılabilecek.

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