“Hemşirenin olmadığı bir sağlık sistemi düşünülemez”

12-18 Mayıs Hemşirelik Haftası olarak kutlanıyor. Anadolu Sağlık Merkezi’nin geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yıl da önemli bilimsel toplantılarla Hemşirelik Haftası’nı kutladığını belirten

Anadolu Sağlık Merkezi Hasta Bakım ve Hemşirelik Hizmetleri Direktörü Birsen Civil Subaş, bu yıl hemşirelik haftası ve tüm yıl boyunca Uluslararası Hemşireler Konseyi’nin (ICN), 2023 yılı için “Hemşirelerimiz Geleceğimiz” olarak belirlediği tema ile, hemşirelerin görünmezlikten uzaklaştırılması ve hemşireler için daha parlak bir geleceğe ışık tutulması, hemşirelere yatırım yapılması ve güçlendirilmesi başlıklarının ele alınacağını ve güçlü bir şekilde dile getirileceğini ifade etti. Birsen Civil Subaş, “Gelecekte hemşireliğe çok ihtiyaç var, küresel sağlık sorunları ile baş etmek ve küresel sağlığı iyileştirmek ancak hemşireler ile mümkün. Hemşirenin olmadığı bir sağlık sisteminden söz edemeyiz. Bu nedenle hemşirelerimizi güçlendirmemiz ve görünür kılmamız gerekiyor” diye konuştu.





Tüm dünyada kutlanan Hemşirelik Haftası, 9 Mayıs tarihinde gerçekleşen online bir etkinlikle başladı. “Geleceğimiz Hemşirelerimiz” konulu bilimsel toplantı, Anadolu Sağlık Merkezi’nin iş birliği içerisinde olduğu Johns Hopkins Medicine’den Hemşirelik ve Hasta Bakım Hizmetleri Başkan Yardımcısı Deborah J. Baker’in katılımıyla gerçekleşti. Johns Hopkins Hastanesi Hemşirelik Kıdemli Başkan Yardımcısı, Hemşirelik ve Hasta Bakım Hizmetleri Başkan Yardımcısı Dr. Deborah J. Baker, Hemşirelik Haftası dolayısıyla gerçekleştirilen toplantıda hemşirelerin çok yönlü, zahmetli ve farklı eğitimleri olan insanlar olduğunu belirterek, “Dünyada sağlık sistemlerinde sıkıntılar büyük. Hemşirelerin sesi yeteri kadar duyulmuyor. Hemşireler daha fazla konuşmalı, seslerini duyurmalılar. Takdir edilmeliler, eğitimleri, kendilerini sürekli geliştirmeleri desteklenmeli” dedi. Ayrıca sanal hemşirelik döneminin geldiğini de vurgulayan Deborah J. Baker, “Online hizmete alışmamız lazım, çok avantajı var. Hemşirelik bir ekip işi; ekip ve takım çalışması çok önemli. Genç hemşirelere bunu öğretmemiz, aşılamamız lazım” diye konuştu.





Hemşirelik Günü kapsamında hastanede ayrıca “Hemşirelikte İnovasyon: Hemşireliğin Gelecekteki Yönünü Çizmek” başlıklı toplantı organize edildi. Hemşirelik Haftası ile ilgili bilgiler veren Anadolu Sağlık Merkezi Hasta Bakım ve Hemşirelik Hizmetleri Direktörü Birsen Civil Subaş, “Dünya’da ve Türkiye’de hemşirelik çok değerli ve önemli bir meslek. Herkese sağlık ve sağlığın erişimi noktasında hemşirelere çok ihtiyaç var. Toplum sağlığına yatırım yapmak için, hemşireliğe yatırım yapılması şart. Bu nedenle hemşireleri güçlendirmek, haklarına saygı duymak, geleceğe taşımak, sosyal haklarını ve çalışma koşullarını iyileştirmek çok kıymetli” açıklamasında bulundu.









Hemşirelere daha fazla yatırım yapılmalı

Hemşireliğin, birey, aile ve toplumun sağlığını ve esenliğini koruma, geliştirme ve hastalık halinde iyileştirme amacına yönelik, bilim ve sanattan oluşan bir sağlık disiplini olduğunu dile getiren Birsen Civil Subaş, “Lisans düzeyinde eğitim alan hemşirelerin bu işi icra ettiğini toplumun bilmesi lazım. Hemşireler, her birey için insan odaklı, eşitlikçi, erişilebilir, yüksek kaliteli sağlık bakım hizmeti sunumunda kilit rol üstlenen sağlık çalışanlarıdır. Şunu unutmamamız gerekiyor ki, birçok hemşire kendi ailesini, bazen evde ateşli çocuğunu bırakıp hastalarına şefkatli bir bakım sunabilmek için hastaneye geliyor. Tüm gün, tüm gece, hafta sonu, resmî tatil demeden kesintisiz bir şekilde, özveri ile bu mesleği en iyi şekilde icra ediyor. Dolayısıyla hemşireliğin daha fazla saygıyı, dikkati ve daha fazla yatırım yapılmayı hak eden bir meslek olduğunu düşünüyorum. Özellikle pandemi döneminde tükenmişlik, ağır çalışma koşulları, stres, sosyal hakların az olması gibi nedenlerle ne yazık ki birçok meslektaşımız hemşireliği bıraktı veya yurt dışına gitti. Bu üzücü” dedi.





İnsanla uğraşmak çok kıymetli

İnsanla uğraşmanın, insana dokunmanın, bu işi eğitimli ve bilinçli bir şekilde şefkatle yapabilmenin çok kıymetli olduğunun altını çizen Birsen Civil Subaş, “Şimdilerde ‘Robotlar geliyor, acaba yerimizi mi alacak?’ kaygıları var. Oysa hiçbir robot şefkatin yerini alamaz. Hemşirelik mesleği aynı zamanda çok analitik de bakabilen geniş kapsamlı bir meslek. Eğitici rolü, danışmanlık rolü, hasta savunuculuğu, araştırmacı rolü gibi birçok farklı rolü var. Bunlar çok önemli ve kıymetli. Hemşireler, içinde bulundukları sağlık sistemine karşı oluşabilecek hata ve risklere karşı gerekli durumlarda sistemin karşısında durabiliyorlar. Bu kadar çok fonksiyonu olan çok az meslek var” açıklamasında bulundu.