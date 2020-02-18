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İlk Yardım Semineri

Hospital Park Darıca Hastanesi, Darıca Belediyesi iş birliği ile İlk Yardım eğitim semineri düzenledi.

İlk Yardım Semineri

18 Şubat 2020 Salı 10:43

 Hospital Park Hastanesi,  Darıca Belediyesi ile ortak bir çalışmaya imza attı. Adnan Menderes Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen İlk Yardım eğitim seminerinde Hospital Park Hastanesi Acil Servis Hekimi Dr.Necdet Sevinç, ilk yardımın önemini ve acil müdahale sırasında yapılması gerekenleri anlattı.

İLK YARDIM HAYAT KURTARIR

Darıcalı kadınlara yönelik düzenlenen eğitim seminerinde Dr.Necdet Sevinç bilgi ve tecrübelerini paylaştı. Darıcalıların yoğun ilgi gösterdiği seminerde Dr.Sevinç, ilk yardımın püf noktalarını anlattı. İlk yardımın hayat kurtardığına dair vurguda bulunan ve her vatandaşın bu noktada mutlaka bilgi sahibi olması gerektiğini dile getiren Sevinç, uygulamalı anlatısıyla da beğeni kazandı. Seminer sonunda Darıca Belediyesi Başkan Yardımcısı Cüneyt Şentürk ve Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Özhan Özyakışır, verdiği bilgilerden dolayı Dr.Necdet Sevinç’e teşekkür ederek, hastanemize plaket takdim etti.

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İlk Yardım SemineriDarica
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