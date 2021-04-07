Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, ihtiyaç sahibi vatandaşların yanında olmaya devam ediyor. Bu hizmetlerin en özellerinden bir tanesini de kanser hastalarına ulaşım hizmeti oluşturuyor. Bu kapsamda tedavi süresi boyunca kanser hastalarına ücretsiz ulaşım hizmeti veriliyor. 2004 yılında başlayan hizmet kapsamında bu zamana kadar 632 bin hastaya ücretsiz ulaşım hizmeti verildi.

2021 YILINDA 960 HASTA TAŞINDI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal hizmetler Dairesi Başkanlığı

Sağlık İşleri Şube Müdürlüğü’nce verilen Hasta Nakil hizmeti kapsamında 2020 yılında tedavisi için evinden sağlık kuruluşlarına kuruluşuna 6 bin 12 kanser hastası taşındı. 2021 yılının ilk üç ayında ise 960 kanser hastasına ücretsiz ulaşım hizmeti verildi.

HASTALAR İÇİN BÜYÜK HİZMET

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin bu hizmetinden yararlanan kişilerden birisi de 74 yaşındaki Hasan Keskin. Gölcük ilçesi İrşadiye Köyü’nde ikamet eden Hasan Keskin, mesane kanseri tedavisi görüyor. 6 yılda 9 defa ameliyat olan Keskin; “Büyükşehir Belediyesi’nin sunmuş olduğu Hasta Nakil Ambulans hizmetinden faydalanıyorum. Çok memnunum, ulaşım zorluğu çekmiyoruz. Ambulans köyümüze kadar gelip bizi hastaneye götürüyor. Tedavi bittikten sonra da tekrardan evimize kadar getiriyor. Belediyemize çok minnettarız. Allah vesile olanlardan razı olsun” dedi.

BÜYÜKŞEHİR’E TEŞEKKÜR

Eşinin tedavi süresince Büyükşehir Belediyesi’nin ulaşım hizmetinden yararlandığını belirten İnci Keskin ise “6 yıldır bu hastalıkla mücadele ediyoruz. Böbrek yetmezliğinden, şeker, tansiyon, kolesterol, bel boyun fıtığı gibi pek çok hastalığı var. Büyükşehir Belediyesi’nin sunmuş olduğu bu hizmetten çok memnunuz. Personel güler yüzlü. 153 Çağrı Merkezi’ni aradığımızda hemen randevu veriyorlar. Hastaneye ulaşımımız daha rahat ve güvenli. Özellikle hasta yakınlarına bu tür hizmeti sağladığınız için ilginize çok teşekkür ederiz” ifadesini kullandı.

HASTA NAKİL HİZMETİ

Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Sağlık İşleri Şube Müdürlüğü’nün sunduğu Hasta Nakil Hizmeti kapsamında, yatalak ve yürüyemeyecek haldeki hastalar evlerinden alınarak tedavi görecekleri hastaneye götürülüyor. Tedavinin ardından hastalar alınarak tekrar evlerine bırakılıyor. Hasta Nakil Hizmeti, tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgınında dahi 7/24 vatandaşın yüzünü güldürüyor. 22 ambulansla verilen bu hizmetten yararlanmak isteyen vatandaşların Büyükşehir Çağrı Merkezi numarası olan 153’ü aramaları yeterli.

GÜVENLİ ULAŞIM

Vatandaşların güvenli ve sağlıklı bir şekilde hastaneye ulaşabilmeleri sağlamak amacıyla salgına karşı tüm tedbirlerin alındığı ambulanslar düzenli olarak dezenfekte ediliyor. Virüse karşı alınan tedbirler kapsamında hasta nakli gerçekleştirecek olan personel özel koruma kıyafetleri giyiyor. Virüsün bulaşmasını engellemek için yapılan dezenfekte çalışmalarında Sağlık Bakanlığı onaylı insan sağlığına zarar vermeyen biyosidal ürünler kullanılıyor.









