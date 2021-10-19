KARTEPE’DE KAN BAĞIŞI KAMPANYASI

Kartepe Belediyesi ve Kocaeli Kızılay Kan Merkezi Müdürlüğü’nün işbirliği ile 5’nci “Senin 15 dakikan başkasının bir ömrü olsun” sloganıyla düzenlenen kan ve kök hücre bağışı kampanyası geniş katılımla gerçekleştirildi.

“Senin 15 dakikan başkasının bir ömrü olsun” sloganıyla Kartepe Belediyesi ve Kocaeli Kızılay Kan Merkezi Müdürlüğü’nün işbirliğinde düzenlenen kan ve kök hücre bağış kampanyası büyük ilgi gördü.

PERSONELDEN BÜYÜK İLGİ

Kartepe Belediyesi Hizmet Binası’nda 5’nci defa düzenlenen kan bağışına belediye başkan yardımcıları, birim müdürleri, muhtarlar, belediye personelinin yanı sıra vatandaşlarda katıldı. Gereken formları dolduran kan bağışçıları herkesi kan vermeye davet ettiler.

KAN BAĞIŞINA ÇAĞRI

Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman “Pandemi sonrasında aşı ile başlayan normalleşme sürecinde kan stoklarında azalma ile Kızılayımıza destek olmak için kan bağış kampanyasını periyodik aralıklarla tekrarlıyoruz. Kan bağışında bulunan herkese teşekkür ederken, unutmayalım bizim 15 dakikamız başkasının bir ömrü olabilir” açıklamasında bulundu.























