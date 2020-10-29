banner546
SAĞLIK:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Kocaeli Devlet Hastanesi Otoparkında Yeni Düzenleme Cuma Günü Başlıyor

Sağlık hizmeti almak için Kocaeli Devlet Hastanesi’ne başvuran hasta ve hasta yakınlarının otopark ihtiyaçlarını gidermek ve memnuniyetini arttırmak amacıyla hastane çevresinde başlatılan düzenleme ve yenileme çalışmaları tamamlandı.

Kocaeli Devlet Hastanesi Otoparkında Yeni Düzenleme Cuma Günü Başlıyor

29 Ekim 2020 Perşembe 13:45

  Hastane yönetimi tarafından yapılan yeni düzenlemeler neticesinde hastanenin trafik ve park sorununun giderilerek daha estetik bir görünüme kavuşması bekleniyor. 

Bu kapsamda hastane otoparkına giriş çıkışlar ve otopark içindeki trafik akışı tek yönlü olacak. Ayrıca "Plaka Tanıma Sistemi" ile otoparktaki tüm araçlar 24 saat kesintisiz kayıt altına alınacaktır.  

30.10.2020 Cuma sabahı başlayacak olan yeni uygulamada şu maddeler yer alıyor;

⦁ Hastane otoparkına hafta içi 07:00 – 19:00 saatleri arasında araç park etme süresi en fazla 4 saattir.

⦁ Hastane otoparkına minibüs, kamyonet ve daha büyük araçlar giremez.
 
⦁ Hastane otoparkında yol üzerine ve ayrılan park alanları dışına araç park edilemez.

⦁ Hastane otoparkının kapasitesinin dolması durumunda otomatik bariyer sistemi araç girişlerine izin vermez.

⦁ Hastane otoparkı 19:00 - 07:00 saatleri arasında kullanıma serbest olacaktır. Bu saatler arasında park eden araçların en geç saat 07:00 de otoparktan çıkış yapması zorunludur.

⦁ Hastane otoparkına hafta sonları ve kamu tatil günlerinde araç park etmek serbesttir.

Hastane yönetimi 30.10.2020 Cuma sabahı başlayacak olan yeni uygulama için özellikle çevre esnaf ve vatandaşlarımızdan destek beklemektedir.

--
"Sağlıklı Günler Dileriz"





Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
164 Adet İdari Para Cezası 164 Adet İdari Para Cezası
Covit 19 ve Bulaşma Korkusu Covit 19 ve Bulaşma Korkusu
Covid-19 Denetimi Covid-19 Denetimi
Doktorlar Kovid-19'la Savaşı Anlatıyor Doktorlar Kovid-19'la Savaşı Anlatıyor
6 Haftalık Radyoterapi 30 Dakikaya İniyor 6 Haftalık Radyoterapi 30 Dakikaya İniyor
207 kişiye para cezası 207 kişiye para cezası
Yukarı Çık

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner377

banner149

banner378

164 Adet İdari Para Cezası
Koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasının önlenmesi kapsamında alınan tedbirlere istinaden 22.10.2020...

Haberi Oku