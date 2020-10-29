Kocaeli Devlet Hastanesi Otoparkında Yeni Düzenleme Cuma Günü Başlıyor

Hastane yönetimi tarafından yapılan yeni düzenlemeler neticesinde hastanenin trafik ve park sorununun giderilerek daha estetik bir görünüme kavuşması bekleniyor.



Bu kapsamda hastane otoparkına giriş çıkışlar ve otopark içindeki trafik akışı tek yönlü olacak. Ayrıca "Plaka Tanıma Sistemi" ile otoparktaki tüm araçlar 24 saat kesintisiz kayıt altına alınacaktır.



30.10.2020 Cuma sabahı başlayacak olan yeni uygulamada şu maddeler yer alıyor;



⦁ Hastane otoparkına hafta içi 07:00 – 19:00 saatleri arasında araç park etme süresi en fazla 4 saattir.



⦁ Hastane otoparkına minibüs, kamyonet ve daha büyük araçlar giremez.



⦁ Hastane otoparkında yol üzerine ve ayrılan park alanları dışına araç park edilemez.



⦁ Hastane otoparkının kapasitesinin dolması durumunda otomatik bariyer sistemi araç girişlerine izin vermez.



⦁ Hastane otoparkı 19:00 - 07:00 saatleri arasında kullanıma serbest olacaktır. Bu saatler arasında park eden araçların en geç saat 07:00 de otoparktan çıkış yapması zorunludur.



⦁ Hastane otoparkına hafta sonları ve kamu tatil günlerinde araç park etmek serbesttir.



Hastane yönetimi 30.10.2020 Cuma sabahı başlayacak olan yeni uygulama için özellikle çevre esnaf ve vatandaşlarımızdan destek beklemektedir.







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