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Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü:

Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü: "Sosyal medyada yer alan görüntüler, tamamen asılsızdır"

Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü:

28 Mart 2020 Cumartesi 12:41

Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü, sosyal meydaya yer alan bir görüntünün, Kocaeli Devlet Hastanesinde çekildiği iddiasının asılsız olduğunu ve yanıltıcı bilgiler veren kişiler hakkında suç duyurusunda bulunulacağını bildirdi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, sosyal medyada "Kocaeli Devlet Hastanesi içi görüntüler! İnanılır gibi değil" başlıklı videoların yayınlandığı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Sosyal medyada yer alan görüntüler, Kocaeli Devlet Hastanesine ait olmayıp tamamen asılsız ve yalan bir videodur. İçinde bulunduğumuz hassas dönemde sosyal medya ve basın organlarında koronavirüs hakkında kamuoyunu yanıltıcı, kışkırtıcı ve asılsız bilgi veren kişiler hakkında suç duyurusunda bulunularak adli süreç başlatılacaktır." 




AA
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