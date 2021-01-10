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Kocaeli Üniversitesinde Kovid-19 İle Mücadelede Yatak İhtiyacı Büyük Oranda Azaldı

- Kocaeli Üniversitesinde (KOÜ), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ayrılan yatak kapasitesine ihtiyacın, büyük oranda azaldığı bildirildi.

Kocaeli Üniversitesinde Kovid-19 İle Mücadelede Yatak İhtiyacı Büyük Oranda Azaldı

10 Ocak 2021 Pazar 12:59

Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) Rektörü Prof. Dr. Sadettin Hülagü, yaptığı açıklamada, salgın nedeniyle üniversite hastanesinde ayırdıkları hasta yatak sayısına ihtiyacın, büyük oranda azaldığını belirtti.

Aşılama sonrasında ciddi oranda hastalık yayılımının azalacağını vurgulayan Hülagü, "Ama lütfen temizlik, maske, mesafe kurallarına uyalım, uymayanları lisan-ı münasiple uyaralım." ifadesini kullandı.

KOÜ'de alınan önlemlere değinen Hülagü, "Salgın nedeniyle acil durumlar dışındaki kısmen ertelenen elektif ameliyatlarda da normale geçiş için çalışmalarımız devam etmektedir. Üniversite hastanemiz, her türlü modern tanı ve tedavi hizmetlerine aynı hızla devam edecektir." değerlendirmesinde bulundu.




AA
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