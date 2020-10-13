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Kovid-19 Tedbirlerine Uymayan 201 Kişiye Para Cezası

Kocaeli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle 201 kişiye para cezası verildi.

Kovid-19 Tedbirlerine Uymayan 201 Kişiye Para Cezası

13 Ekim 2020 Salı 09:16

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 salgınının yayılmasının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında 1425 iş yeri denetlendi, 23 bin 739 kişi kontrol edildi.

Denetimlerde karantina ihlali yapan 10, sosyal mesafe kuralına uymayan 5 ve maske takmayan 184 kişi ile tedbirlere uymayan 2 iş yerine idari para cezası uygulandı.

Denetimler sırasında çeşitli suçlardan aranan 55 şüpheli de yakalandı.





AA
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Kovid-19 denetimlerinde 234 kişiye para cezası
KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle 234 kişiye...

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