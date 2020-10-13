Kovid-19 Tedbirlerine Uymayan 201 Kişiye Para Cezası

Denetimlerde karantina ihlali yapan 10, sosyal mesafe kuralına uymayan 5 ve maske takmayan 184 kişi ile tedbirlere uymayan 2 iş yerine idari para cezası uygulandı.
Denetimler sırasında çeşitli suçlardan aranan 55 şüpheli de yakalandı.
AA
Kocaeli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle 201 kişiye para cezası verildi.
Denetimlerde karantina ihlali yapan 10, sosyal mesafe kuralına uymayan 5 ve maske takmayan 184 kişi ile tedbirlere uymayan 2 iş yerine idari para cezası uygulandı.
Denetimler sırasında çeşitli suçlardan aranan 55 şüpheli de yakalandı.