Lenf bezine sıçramış kansere “kemoterapisiz” tedavi

Bu yeni çalışmada kanserin 3 taneye kadar koltuk altı lenfine sıçrama yaptığı 9 ülkeden 9383 kadın hastada genetik risk hesaplaması yapıldığını belirten Anadolu Sağlık Merkezi Medikal Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Serdar Turhal, “Hastaların 2/3’ü menopozda, 1/3’ü henüz menopoza girmemiş hastalardı. Bu çalışmada genetik tekrarlama riski düşük olarak hesaplanan hastaların bir kısmına yalnızca hormon tedavisi, bir kısmına hem kemoterapi hem de hormon tedavisi verildi” dedi.
Prof. Dr. Serdar Turhal, açıklamalarını şöyle sürdürdü: “Beş yıllık takipte menopoza girmemiş ve genetik tekrarlama skoru düşük olan kadınlarda kemoterapinin yüzde 1.3 ek katkısı varken menopoza girmiş kadınlarda kemoterapinin böyle bir ek faydası gösterilemedi. Sonuç olarak hormon reseptörü pozitif olan ve menopoza girmiş hastalarda yalnızca anti hormon tedavisinin kemoterapi kadar etkili olabileceği gösterilmiş oldu.”