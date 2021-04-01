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SAĞLIK:
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Lenf bezine sıçramış kansere “kemoterapisiz” tedavi

Geçtiğimiz günlerde sonuçları açıklanan ve az sayıda koltuk altı lenfine sıçramış, yani metastaz yapmış meme kanseri hastalarına kemoterapi verilmeden sadece anti hormonal tedavi verilmesinin etkinliğinin araştırıldığı çalışmada, bu grup hastalarda kemoterapi verilmeden yalnızca anti hormonal tedavilerle de aynı etkinlikte iyi bir sonuç alınabileceği gösterildi. Anadolu Sağlık Merkezi Medikal Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Serdar Turhal, “Bu çalışma geçtiğimiz yıllarda yapılan ve koltuk altı lenflerine yayılımı olmayan meme kanseri hastalarında genetik risk hesaplaması yapılarak kemoterapi vermeden yalnızca anti hormon tedavisi ile de kemoterapi kadar iyi sonuç alınabileceğini gösteren çalışma baz alınarak yapıldı” açıklamasında bulundu.

Lenf bezine sıçramış kansere 'kemoterapisiz” tedavi

01 Nisan 2021 Perşembe 10:22

Bu yeni çalışmada kanserin 3 taneye kadar koltuk altı lenfine sıçrama yaptığı 9 ülkeden 9383 kadın hastada genetik risk hesaplaması yapıldığını belirten Anadolu Sağlık Merkezi Medikal Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Serdar Turhal, “Hastaların 2/3’ü menopozda, 1/3’ü henüz menopoza girmemiş hastalardı. Bu çalışmada genetik tekrarlama riski düşük olarak hesaplanan hastaların bir kısmına yalnızca hormon tedavisi, bir kısmına hem kemoterapi hem de hormon tedavisi verildi” dedi.

Prof. Dr. Serdar Turhal, açıklamalarını şöyle sürdürdü: “Beş yıllık takipte menopoza girmemiş ve genetik tekrarlama skoru düşük olan kadınlarda kemoterapinin yüzde 1.3 ek katkısı varken menopoza girmiş kadınlarda kemoterapinin böyle bir ek faydası gösterilemedi. Sonuç olarak hormon reseptörü pozitif olan ve menopoza girmiş hastalarda yalnızca anti hormon tedavisinin kemoterapi kadar etkili olabileceği gösterilmiş oldu.”

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