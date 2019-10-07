Öğrenciler sağlıklı yaşam için yürüdüler!

SAĞLIKLI YAŞAM İÇİN

YÜRÜYÜŞ

YAPIN!

3-4 Ekim Dünya Yürüyüş Günü etkinlikleri kapsamında İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen etkinliğe Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu katılım gösterdi. Sağlıklı Yaşam için yürüyen öğrencilere bilgilendirici el broşürleri verildi. İlçe Sağlık Müdürü Dr. İlhan Kadıoğlu gerçekleştirdikleri etkinliğe ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, “Çağımızın en büyük sağlık sorunlarından birisi de hareketsiz yaşam düzeni. Gebze’miz hepimizin bildiği gibi sanayi bölgesi ve vatandaşlarımızın çoğunluğunu oluşturacak kesimi ise hareketsiz bir hayat sürdürmekte. Sağlıklı bir yaşam için zaman ayırarak spor ve yürüyüş yapmalıyız. Yürüyüş yapan insanlar hareketsiz insanlara oranla fiziksel ve ruhsal olarak biraz daha sağlıklı yaşam sürebiliyorlar" şeklinde konuştu.

‘’SAĞLIK İÇİN HAREKETLİ YAŞAM!’’

Hareket eden kişilerin daha sağlıklı olduğunu ifade eden Kadıoğlu, "Başta kalp damar hastalıkları olmak üzere birçok hastalığın ilacı hareketli yaşam ve hareket eden kişi sağlıklı yaşar. Doğru beslenme ve hareketli yaşam için vatandaşlarımızda bir farkındalık oluşturduğumuza inanıyorum. Bizim asıl amacımız hareketli yaşamı hayatımızın içine katmaktır” dedi. Düzenlenen etkinlik Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu öğrencilerinin boy ve kilo ölçümleri eşliğinde son buldu.



