Osmangazi Mahallesi Aile Sağlığı Merkezi açıldı

Darıca Belediyesi tarafından Osmangazi Mahallesi’nde yaptırılan Osmangazi Mahallesi Şehit Jandarma Onbaşı Zafer Tuygun Mahalle Konağı'nda faaliyete başlayan Aile Sağlığı Merkezi için Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’ın ev sahipliğinde açılış tören düzenlendi. Törene Bıyık’ın yanı sıra AK Parti Darıca İlçe Başkanı Ufuk Acay, Osmangazi Mahalle Muhtarı Kenan Demirbaş, mahalle konağına ismi verilen şehidimizin anne ve babası ile belediye meclis üyeleri, partililer ve çok sayıda mahalleli katıldı. Açılış töreninde ilk konuşmayı Osmangazi Mahalle Muhtarı Kenan Demirbaş yaptı ve şöyle konuştu: “Sağlık ocağımızın açılmasında Muzaffer başkanımızın emeği ve katkısı çok oldu. Kendisine özellikle teşekkür ederim. Şehidimizin ailesi bu mahallede oturuyor. Bu sebeple mahalle konağımıza şehidimizin adını verdik. Mahalle konağımızın yapım sürecinde bizlere destek olan tüm hayırseverlerimize de ayrıca teşekkür ederim. Aile sağlık merkezini ilk tercih eden doktorumuz Kevser Akınlı Karatepe oldu. Doktor sayımız birkaç hafta içerisinde artacak. Sağlık ocağımız, mahallemize ve Darıca’mıza hayırlı olsun” dedi.

FARABİ’YLE ENTEGRE ÇALIŞIYOR

Daha sonra Darıca İlçe Sağlık Müdür vekili İlhan Kadıoğlu, selamlama konuşması yaptı. Kadıoğlu, “Burası geçen sene mahalle konağı olarak hizmete girmişti ancak aile sağlığı merkezi eksikliklerden dolayı hizmete açılamamıştı. Osmangazi Mahallemiz 30 bin nüfusa ulaşmış bir mahalle. Bu merkez ile nefes aldık. Darıca Belediye Başkanımız Sayın Muzaffer Bıyık’a katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. Darıca’da ihtiyacımız bitmiyor. Kazım Karabekir ve Bayramoğlu’nda ilçe sağlık merkezi binası planlamalarımız var. Önümüzdeki yıl faaliyete geçmesini bekliyoruz. Son dönemde Darıca Farabi ile entegre çalışmaya başladık. Burada yapılan testler Farabi’ye gidiyor ve orada sonuç alınıp buraya gönderiliyor” diye konuştu.

BIYIK: “OSMANGAZİ’YE VERDİĞİMİZ SÖZLERİ TUTACAĞIZ”

Aile Sağlığı Merkezi’nin Osmangazi Mahallesi’ne hayırlı olmasını dileyen Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık da yaptığı konuşmada “Mahallemizde yıllardır beklenen aile sağlı merkezini bugün açtığımız için çok mutluyuz. Devletimizin de belediyemizin de tek başına burayı yapacak gücü elhamdülillah var. Ama biz istedik ki eski Türk kültüründe de olan imece usulüyle yapalım. Belediyemiz, muhtarlığımız, sağlık müdürlüğümüz ve hayırsever insanlarımızla birlikte el ele vererek eksikleri tamamladık. Bugün de aile sağlığı merkezini açmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Osmangazi Mahallesi’nde diğer eksiklikleri de tamamlayacağız. Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte Osmangazi’ye verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz. Önümüzdeki yıl altyapı çalışmalarına başlayacağız. Aynı şekilde Osmangazi Köprüsü’nde ikinci üstgeçit için de çalışmaları yapacağız” dedi. Konuşmaların ardından Aile Sağlığı Merkezi’nin kurdelesi kesilerek hizmete açıldı. Daha sonra Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, şehidin anne ve babasıyla birlikte hayırsever işadamlarına teşekkür plaketi takdim etti. Programın ardından Darıca Belediyesi tarafından mahalle sakinlerine ve açılışa katılanlara aşure ikram edildi.