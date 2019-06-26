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Romanyalı hasta Gebze'de şifa buldu!

Romanya Köstence’de yaşayan 55 yaşındaki I.C. her iki bacağında %90’a varan damar tıkanıklığı şikayetine ülkesinde bulamadığı çareyi Fatih Devlet Hastanesi’nde buldu.

Romanyalı hasta Gebze'de şifa buldu!

26 Haziran 2019 Çarşamba 12:04


Ülkesinde aterektomi işleminin yapılmadığını ve Avrupa’da sosyal güvencesi olmasına rağmen, Türkiye’deki hekimlere ve kaliteli sağlık hizmetine çok güvendiği için Türkiyeyi ve Fatih Devlet Hastanesini tercih ettiğini  belirten I.C; “Hastane mükemmel fiziki şartlara ve modern cihazlara sahip. Özellikle operasyonu gerçekleştiren Doç. Dr. Yavuz Enç ve ekibinin ilgi ve alakası müthiş. Hemşirelerden temizlik personeline kadar herkes işini özveri ile yapıyor. Ülkeme döndüğümde buraya gelmeleri yönünde çevremdekilere teşvikte bulunacağım. Ameliyatımda emeği geçen herkese ve tüm hastane personeline teşekkür ediyorum” dedi.

Operasyonu gerçekleştiren Kalp Damar Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Yavuz Enç “Hasta her iki bacağında ağrı ve soğukluk şikayetiyle hastanemize başvurdu. Yapılan tetkikler sonucunda periferik anjiyo uygun görülerek başarılı bir operasyonla hasta sağlığına kavuşturuldu ve şifa ile taburcu edildi.”  ifadelerini kullandı.

Gebze Fatih Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Gökhan Nalbant ise, “Hastanemizde yeni faaliyete aldığımız Anjiyo Ünitesiyle bölge halkına hizmet vermeyi hedeflerken, yurt dışından gelen hastalarımızın da bizleri tercih etmesi, bizi ayrıca onurlandırdı. Bir kez daha böyle gerekli bir ünitenin hastanemiz bünyesinde açılmış olmasının önemini anlamış olduk.” diye konuştu. 
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Anahtar Kelimeler
GebzeFatih Devlet HastanesiRomanyalı Hasta
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