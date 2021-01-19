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SAĞLIK:
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Sağlık çalışanlarına yönelik ilk doz aşılamada sona gelindi

Koronavirüs Bilim Kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda, Sağlık Bakanlığınca belirlenen "Kovid-19 Aşısı Ulusal Uygulama Stratejisi"ne göre, 14 Ocak'ta ülke genelinde başlatılan aşılama çalışmaları devam ediyor.

Sağlık çalışanlarına yönelik ilk doz aşılamada sona gelindi

19 Ocak 2021 Salı 15:57

Kovid-19 aşılamasının altıncı gününde ilk doz aşı yapılan sağlık çalışanı sayısı 900 bini geçti.

Aşılamanın altıncı gününde, CoronaVac aşısı olanların sayısı 900 bini geçti. Ankara Şehir Hastanesi'ndeki 130 aşı uygulama odasında, kendilerine aşı hakkı tanımlanan ve randevu verilen sağlık görevlileri aşılanıyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın dün yaptığı paylaşıma göre, sağlık çalışanlarının aşılanması için yarın son gün. 

Huzurevleri, engelli ve bakımevleriyle, 90 yaş üstü vatandaşların da aşılamasına ise bugün başlandı. 

"İkinci doz aşılama 28 gün sonra yapılacak"

İkinci doz aşılama ise 28 gün sonra yapılacak. Türkiye'deki yaklaşık 1 milyon 100 bin sağlık çalışanının aşılanmasının ardından engelliler, huzurevleri ve bakımevlerinde kalanlar ile 90 yaş ve üzerinin hafta sonuna kadar aşılanması planlanıyor.

Aşı uygulaması için vatandaşlar, Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) ve e-Nabız hesabı üzerinden randevularını kontrol edilebilecek veya değiştirilebilecek.

"Aşı sayesinde inşallah bu virüsten bir an önce kurtuluruz"

Aşı uygulamasının ilk dozunu yaptıran sağlık çalışanlarından diş hekimi Muhammed Emin Başer, aşı olmaktan dolayı duyduğu mutluluğu dile getirdi. Salgın sürecinde, tüm sağlık çalışanlarının fedakarca görev yaptığını vurgulayan Başer, "Aşılamada da öncelikli olarak sağlık çalışanlarının bulunması bizleri ayrıca mutlu etti. Tüm vatandaşlarımızın bu süreçte Kovid-19'a karşı aşılanarak bu mücadelede bizlerle olmasını temenni ediyorum." dedi.

Kovid-19 Yoğun Bakım Servisi'nde hemşire olarak çalışan İpek Kara da kendilerinin öncelikli olarak aşılarını yaptırdıklarını belirterek, herkesin aşılarını yaptırmalarını istedi. Kara, "Biz sağlık çalışanları doğrudan hastalarla temasta olduğumuz için ilk olarak aşılandık." diye konuştu.

Ankara Şehir Hastanesi'nde görevli sağlık çalışanı Ayfer Yollu ise "Tip-1 diyabet hastasıyım. Aşıyı bekliyorduk, şu an çok mutluyum. Herkesin aşısını yaptırmasını istiyorum bu süreç içinde. Aşı sayesinde inşallah bu virüsten bir an önce kurtuluruz." sözleriyle duygularını ifade etti.



AA
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