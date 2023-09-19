SAĞLIK:
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Sağlık kongresinde geçmiş ile gelecek harmanlandı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle düzenlenen 12. Akupunktur ve Tamamlayıcı Tıp Kongresinde geçmiş ve gelecek harmanlanarak tedavi yöntemleri, uygulamalar masaya yatırıldı. Alanında uzmanların katıldığı kongrede en son veriler, deneyimler, akademik bilgi uygulama örnekleri paylaşıldı.

Sağlık kongresinde geçmiş ile gelecek harmanlandı

19 Eylül 2023 Salı 11:14

Kocaeli Büyükşehir Belediyesince bu yıl fitoterapi ve tıbbi aromatik bitki konusunun detaylıca gündeme getirilmesi amacıyla düzenlenen kongre büyük ilgi gördü. Geleneksel ve tamamlayıcı tıp alanında birçok hekim ve firmanın birlikteliğinde kongre başarı ile tamamlandı. Kongrenin sonuç bildirgesi ilerleyen günlerde bir kitap halinde yayınlanacak. 118 konuşmacının yer aldığı kongrede 42 oturum ve 33 atölye gerçekleştirildi. Yetkililer kongrenin sağlık alanında önemli gelişmelere ışık tutacağını belirtti.





İHA
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