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Sigara içenler akciğer kanserinde erken tanı için yılda bir tomografi çektirmeli

Akciğer kanserinde erken tanı tedavide başarı oranını arttırıyor

Sigara içenler akciğer kanserinde erken tanı için yılda bir tomografi çektirmeli

13 Ocak 2023 Cuma 21:47

Akciğer kanseri, tüm dünyada kansere bağlı en önemli ölüm nedenlerinden biri. Ancak yapılan son araştırmaya göre akciğer kanserinde erken tanı için tarama amaçlı yapılan tetkiklerin sağ kalım oranını önemli ölçüde arttırdığını belirten Anadolu Sağlık Merkezi Medikal Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Serdar Turhal, “Özellikle sigara içme öyküsü olan kişilerin akciğer tarama tetkiklerini ihmal etmemeleri çok önemli” hatırlatmasında bulundu.


Amerikan Akciğer Birliği, akciğer kanseri hastalarının 5 yıllık ortalama sağ kalımının yüzde 18.6 olduğunu rapor etti. Hastaların genel olarak yüzde 16’sında akciğer kanserinin erken yakalandığına ve akciğer kanserine yakalanan hastaların yarıdan fazlasının da tanı konduktan sonraki bir yıl içinde hayatını kaybettiğine dikkat çeken Anadolu Sağlık Merkezi Medikal Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Serdar Turhal, “Pek çok kanserin erken tanısı için tarama amaçlı yapılan tetkiklerin bir faydası gösterilememişse de akciğer kanseri taramalarının faydasını sorgulayan bir çalışmanın 20 yıllık sonuçları geçtiğimiz günlerde rapor edildi” diye konuştu.


Bu sonuçlara göre yılda bir düşük doz akciğer tomografisi çekilmesi ile akciğer kanserinde uzun dönemli sağ kalım oranlarının yüzde 80’e kadar yükselebildiğini vurgulayan Prof. Dr. Serdar Turhal, “Bu çalışma New York Mount Sinai Hastanesi’nden Dr. Henschke tarafından rapor edildi” dedi.


Erken tanı ile 20 yıllık sağ kalım oranı yüzde 80

Gerçekleştirilen bu çalışmada Uluslararası Erken Akciğer Kanseri Aksiyon Programı’na katılan 87.416 hastanın sağ kalım durumunun gözden geçirildiğini belirten Medikal Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Serdar Turhal, “Bu hastalardan 1.285 katılımcının kanseri tarama sonucu saptandı ve yüzde 83’ünde akciğer kanseri birinci evrede idi. Bu hastaların 20 yıllık sağ kalım oranları da yüzde 80 idi. Özet olarak bu çalışmada tomografi ile akciğer kanseri taraması önerilen hasta grubu, ki bu hastalar 50-80 yaş arası ve 20 paket/yıl sigara öyküsü olan ve son 15 yıla kadar sigara içen kişilerdir, akciğer kanserinin büyük oranda birinci evrede yakalandığı ve bu hastaların yüksek oranda sağ kaldıkları gösterilmiş oldu” şeklinde konuştu.

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