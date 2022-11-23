SIK GEÇİRİLEN ENFEKSİYONLAR KRONİK BRONŞİTE NEDEN OLUYOR

Havaların soğuması ile daha sık görülen bronşit, çoğunlukla enfeksiyon kaynaklı olsa da, alerjenlere bağlı ya da sigara kullanımı sonucunda ortaya çıkabiliyor.

Her yaşta görülebilen bronşitin zamanında ve uygun şekilde tedavi edilmemesinin ciddi sonuçlara yol açabileceğinin altını çizen Bayındır Sağlık Grubu, Bayındır İçerenköy Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Muharrem Tokmak, bronşit hakkında detaylı bilgi aktardı.





Dış ortamdan alınan havayı, akciğer hücrelerine ulaştıran ara havayollarının enflamasyonu ile ortaya çıkan bronşit, daha çok enfeksiyon kaynaklı olsa da alerjik, fiziksel ya da kimyasal ajanların etkisi ile de oluşabiliyor. Kış aylarında ve çocuklarda daha sık görülen bronşit, akut ve kronik olmak üzere ikiye ayrılıyor.





BRONŞİT ÇOCUKLARDA DAHA SIK GÖRÜLÜYOR





Akut bronşitin, akciğerlerin en sık görülen enflamatuvar hastalığı olduğunu dile getiren Bayındır İçerenköy Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Muharrem Tokmak, “Akut bronşit genellikle bir üst solunum yolu enfeksiyonu ile beraber ya da sonrasında gelişiyor. Çocuklarda daha sık rastlanıyor. Hastalığın bir hafta ile on gün içinde düzelmesi beklenirken, uzaması durumunda postenfeksiyöz bronşitten yani uzamış hastalıktan söz ediliyor. Akut bronşit vakalarının çoğu virüs etkenli olduğundan, çoğunlukla bulaşıcı oluyor. Kış aylarında kapalı alanlarda daha fazla vakit geçirildiğinden daha sık görülüyor. Ayrıca uzamış hastalıkta bakteri sebepli bronşit akla gelebiliyor. Viral enfeksiyonlar bazen alerjik bünyesi olan kişilerde alerjiyi tetikleyerek, öksürük, hırıltı gibi yakınmaların uzamasına neden olabiliyor” ifadelerinde bulundu.

BRONŞİT ŞİKAYETLERİNİN BAŞINDA ÖKSÜRÜK GELİYOR

Bronşitte, bronş mukozasında gelişen ödem, yangı ve artmış mukus sekresyonu saptanabildiğini belirten Uzm. Dr. Muharrem Tokmak, “Bu durum hastayı karşımıza en sık olarak kuru öksürük, hırıltı, ateş, göğüste baskı, daha az sıklıkla ve özellikle uzamış vakalarda balgam şikayetleri ile getiriyor. En sık öksürük görülürken, sigara içenlerde ve altta kronik akciğer hastalığı olanlarda bu yakınma uzun sürebiliyor. Tanı hastadan alınan iyi bir öykü ve fizik muayenesi ile koyulabiliyor. Kan ve akciğer filmi gibi tetkikler de hastalığını tanısında ya da başka hastalıkların ekarte edilmesinde rol oynuyor” dedi.





İNFLUENZA AŞISI BRONŞİTTEN KORUYABİLİR

Akut bronşit tedavisinin şikayetlere yönelik olduğunu ifade eden Uzm. Dr. Muharrem Tokmak, “Tedavide antiviral ilaçlardan fayda görülüyor. Uzamış vakalarda ise antibiyotik tedavisi uygulamak gerekiyor. Yatak istirahati, ateş düşürücü ve nefes açıcı ilaçlar verilebiliyor. Yıllık influenza aşısı ise bu hastalıktan koruyabiliyor. Özellikle çocuklarda ve kronik hastalığı olanlarda aşının uygulanması büyük önem taşıyor” diyerek akut bronşitin tedavisinden bahsetti.

SIK GEÇİRİLEN ENFEKSİYONLAR BRONŞİTE NEDEN OLUYOR

Kronik bronşit ile alakalı Uzm. Dr. Muharrem Tokmak, “Kronik bronşit, ardışık 2 yıl içinde başka bir akciğer hastalığı olmaksızın, yılda en az 3 ay boyunca öksürük, balgam çıkarma olayına deniliyor. Bu hastalık özellikle sigara içenlerde oluyor ve KOAH’ın bir bileşeni olarak kabul ediliyor. Kronik bronşit hastalarının solunum fonksiyon değerleri düştüğünde KOAH olarak tanımlanıyor. Kronik bronşitte mukozada kalıcı bir değişiklik söz konusu oluyor. Bu yüzden yakınmalar uzun sürüyor. Tedavide temel olarak bronkodilatör ve inhaler steroidler (nefes açıcılar) yer alıyor. Sık geçirilen enfeksiyonlar da kronik bronşite neden olabiliyor” diyerek sözlerini noktaladı.

Bayındır Sağlık Grubu Hakkında:

Bayındır Sağlık Grubu’nun temeli, 1992 yılında o zamanki adıyla Bayındır Tıp Merkezi ile hizmet vermeye başlayan Bayındır Hastanesi’ne dayanmaktadır. İş Bankası grup şirketlerinden olan Bayındır Sağlık Grubu, kısa sürede sağlık alanında referans kurumlardan biri haline gelmeyi başarırken, bunda tam zamanlı çalışan deneyimli hekim kadrosunun yanı sıra, hedeflenen nitelikli hizmet anlayışını sağlamak için kurum tarafından özümsenen temel değerler de önemli rol oynamaktadır. Etik değerlere saygılı, kanıta dayalı tıp ve hasta odaklı hizmet anlayışına sahip Bayındır Sağlık Grubu, Bayındır Söğütözü Hastanesi ile başlayan bu anlayışını kısa sürede Bayındır Kavaklıdere Hastanesi, Bayındır İçerenköy Hastanesi ve Bayındır Levent Tıp Merkezi’nin yanı sıra, İstanbul’da Fenerbahçe, Beşiktaş, Şirinevler, İş Kule, Tuzla ve İzmir Alsancak olmak üzere 6 farklı lokasyonda bulunan Bayındır Diş Kliniklerinde de başarıyla uygulayarak, vermekte olduğu sağlık hizmetinin etki alanını genişletmiştir.

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