Soğuk hava ve rüzgar migreni tetikliyor

Yıllık migren atağı oranı erkeklerde yüzde 6-8, kadınlarda ise yüzde 15-18. Yani kısaca ülkemizde her 6-7 kişiden birisi migren hastası. Kadınlarda erkeklere göre 3 kat daha fazla görülen migren ağrısı mevsimlere göre farklılık gösterebiliyor.

Özellikle kış aylarında soğuk havanın etkisiyle migren ataklarında artış olduğunu söyleyen Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Yaşar Kütükçü, “Bazı kişilerde hava değişimine duyarlı migren olabilir ve kış aylarında soğuk hava, rüzgâr ve hava basınç değişiklikleri migren ataklarını artırabilir” dedi.

Hava koşullarının migren ataklarını tetikleyebildiğine dikkat çeken ve migren ataklarının ne zaman ve hangi hava koşullarında olduğunu incelemek için baş ağrısı günlüğü tutmanın atakları hafifletmek için önemli bir adım olduğunu belirten Kütükçü, “Havanın yanı sıra stres, hormonal değişiklikler, uyku düzeni, parlak ışık, yoğun parfüm kokusu, aşırı egzersiz, aşırı kafein alımı migreni tetikleyebiliyor.

Özellikle çikolata, kabuklu kuruyemişler, baharatlar, deniz ürünleri, bazı gıdalara konulan aspartam gibi katkı maddeleri, peynir, salam, sucuk, sosis, hatta bazı hastalarda meyve ve sebzeler migreni tetikleyebiliyor. Her hastada migren ağrısını artıran yiyecek farklı olabilir. Önemli olan kişinin ağrısını tetikleyen nedeni kendisinin bulup buna karşı önlem almasıdır” dedi.

Uyku düzeni hafta sonları da korunmalı

Uyku bozukluğunun migreni tetikleyen en önemli etkenlerden biri olduğunu, dolasıyla düzenli uykunun migrenli hastalarda çok önemli olduğunu belirten Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Yaşar Kütükçü, “Az uykuda olduğu gibi fazla uyku da migreni tetikleyebiliyor. Bu nedenle her gün aynı uyku düzenini sürdürmek migrenli hastalar için önem taşıyor. Cumartesi gecesi migrenleri özellikle geç yatmanın ve geç kalkmanın sonrasında tetiklenebiliyor. Bu nedenle hafta sonları da mümkünse aynı uyku düzenini sürdürmek migrenli hastalar için oldukça önemli” dedi.

Migren ağrısının özellikleri

· Krizler, yani ataklar halinde gelir

· Ataklar 4-72 saat arasında sürebilir

· Genelde ağrı başın tek tarafındadır

· Ağrı zonklayıcı özelliktedir

· Orta veya şiddetlidir

· Bulantı ve/veya kusma olur

· Auralı tiplerinde ağrı başlangıcında görsel bulgular (kırık ışıklar, görme bozuklukları, bulanık görme gibi) olur

· Baş hareketleri ve günlük fiziksel aktiviteyle ağrı artar

· Işıktan ve sesten rahatsız olurlar