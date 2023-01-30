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TELSİZ ORTODONTİ TEDAVİSİ SONRASI DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN UNSURLAR

Çağımızın güzellik anlayışı gerek sosyal medyada sürekli olarak gördüğümüz ve neredeyse her birimize dikte ettirilen baştan ayağa kusursuz “güzellik” timsalleriyle gerek her yerde dış görünüşe göre kişilerin analiz edilebileceği veya buna benzer öngörüler oluşturulabileceği bir “güzellik” duvarlı mesaj bombardımanına uğradığından giderek daha kusursuz, daha mükemmel olma hayaliyle yanıp tutuşmamızı sağlayacak kadar sert ve katı kurallara sahip.

TELSİZ ORTODONTİ TEDAVİSİ SONRASI DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN UNSURLAR

30 Ocak 2023 Pazartesi 22:10

 En ufak kusura bile tahammül seviyemizin azaldığı şu günlerde ise güzelliğin sağlıkla olan doğru orantısı çoğu kesim için unutulmuş vaziyette. Sağlıklı her insan güzeldir mottosu ile sağlığınıza yatırım yapacağınız her an güzelliğinize de yatırım yapmış olacaksınız. Gülümsemenin güzellik üzerindeki etkisi ise şüphesiz çok yüksek. Güzel gülüşlü insanların özgüveni de oldukça yüksek olduğu için etrafına pozitif bir enerji yayar ve dolayısıyla bu durum onları çekici ve güzel insanlar olarak algılamamıza sebep olur. 

Estetik olarak güzel ve sağlıklı dişlere sahip olmaksa geçmişteki kadar zor değil aksine gelişen ortodontik tedaviler ile çok kolay ve ulaşılabilir. Telsiz ortodonti tedavisi ise en çok tercih edilen diş estetiği yöntemlerinden biri. Klasik diş teli tedavisinden daha kolay ve rahat olan telsiz ortodonti tedavisi sonrasında ise çok dikkat edilmesi gereken bazı unsurlar var. Tedavi sırasında verilen şeffaf plakları tedavi sonrasında gün içerisinde en az 20 saat takmanız gerekmektedir daha aza indirgendiğinde beklediğiniz sonuçları alamazsınız. Tedavi sonrasında dişlerde baskı hissinin oluşması normaldir bu süreç esnasında plaklarınızı çıkarmamalısınız. Plaklar takılıyken çok sıcak ürünleri tüketmemeli, sigara içmemelisiniz. Bunlara dikkat ettiğiniz sürece rutin hayatınıza devam edebilir; spor programınıza kaldığınız yerden devam edebilirsiniz. Telsiz ortodonti  tedavisi hakkında detaylı bilgiye https://www.canerbalta.com/ adresinden ulaşabilirsiniz. 

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TELSİZ ORTODONTİ
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