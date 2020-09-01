Uzmanlardan tüp bebek için 10 öneri

Günümüzde bebek sahibi olmak için tüp bebek merkezlerine başvuran çiftlerin sayısı hiç de az değil. Merkezlere başvuran çiftlerin sayısındaki artışla birlikte, tüp bebek yöntemleri de sürekli gelişiyor, başarı oranları giderek artıyor. Tüp Bebek Merkezi Direktörü Doç. Dr. Tayfun Kutlu ile Kadın Sağlığı, Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Op. Dr. Ebru Öztürk Öksüz, bebek sahibi olmak isteyen çiftlere bazı önerilerde bulundu. İşte tüp bebek tedavisine başlamadan önce çiftlerin mutlaka aklında bulunması gerekenler…

1 İnfertilite sadece sizin yaşadığınız bir sorun değil

Çocuk sahibi olmayı engelleyen infertilite günümüzde çok yaygın bir sağlık sorunu. Her 6

çiftten birini etkileyen infertilitenin çeşitli nedenleri olabilir. Kadınları etkilediği kadar

erkeklerde de oldukça yaygın bir sorun olan infertilite, özellikle de sağlıksız yaşam ve

beslenme şartlarına bağlı olarak karşımıza çok sık çıkıyor

.

2 Tüp bebek tedavisi sabır gerektirir

Tüp bebek tedavisinde kadından alınan yumurta, baba adayının spermiyle laboratuvar

ortamında döllenir ve döllenen yumurta (embriyo) uygun aşamada annenin rahmine transfer

edilir. Bu süreçte anne adayının bir süre alması gereken ilaçlar, yumurtlama dönemi,

embriyonun transfer öncesi belli aşamaya gelmesi, rahimde tutunması için belli bir sürenin

geçmesi gibi durumlar dikkate alındığından tedavi süresi uzayabilir. Tedavi yöntemi ve süresi

çifte özel belirlenir. Tüp bebek tedavisi genelde 2-3 haftada tamamlanır. Ancak bazı

durumlarda 4-5 haftayı da bulabilir. Bu nedenle sabırlı olmakta yarar vardır.





3 Çeşitli tüp bebek yöntemleri vardır, bunlar çifte özel belirlenir

Tek bir tüp bebek yöntemi yoktur. Geliştirilmiş pek çok yöntem vardır ve bunlar özellikle

anne adayının yaşına, kilosuna, sağlık durumuna, yaşam tarzına, hatta baba adayının sperm

kalitesine göre belirlenir. Herkese uygun olan tek bir “süper yöntem” yoktur. Kulaktan dolma

bilgileri ciddiye almamak, aklınıza takılan her konuda hekime danışmak önemli.



4 Kadının yaşı önemli

Tüp bebek tedavisinin başarılı olmasında kadının yaşı büyük rol oynuyor çünkü yaşla birlikte

yumurta sayısı ve kalitesi azalarak bebek sahibi olma şansını düşürüyor. Bebek sahibi olmak

için mümkünse 35 yaşını geçirmemekte fayda var. Ancak 35 yaşın üzerinde de

uygulanabilecek başarılı tüp bebek yöntemleri mevcut.

Erkeklerde de üreme sağlığı zamanla olumsuz etkileniyor. Özellikle de testosteron

seviyelerinin düşmesine bağlı olarak vücut daha az sperm üreterek bebek sahibi olma şansını