AK Parti Karabük ve Kocaeli teşkilatlarından CHP'li Özkoç'a tepki

AK Parti Karabük İl Başkanı İsmail Altınöz, yaptığı yazılı açıklamada, birlik ve beraberliğe en çok ihtiyaç duyulan günlerden geçildiğini ve Türkiye'nin Suriye'de rejime ve terör örgütlerine karşı amansız mücadele verdiğini belirterek, "şehit ve gazilerin bulunduğu, milletin bunların acısıyla kalbinin yandığı sırada CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'un, TBMM çatısı altında, ülkenin birlik, bütünlük ve beraberliğini temsil eden Cumhurbaşkanı ve Başkomutan Erdoğan'a yönelik hakaretler savurduğunu" ifade etti.



Özkoç'un Erdoğan'a yönelik sözlerini "misliyle kendisine iade etiklerini", hakaretin sadece Erdoğan'a değil onun temsil ettiği makama da yapıldığını vurgulayan Altınöz, şöyle devam etti:



"Gözünü siyasi ve şahsi hırs bürümüş bir grup başkanvekili şirazeden çıkarak kin ve nefret dolu bir tavırla pervasızlık yapmıştır. PKK/PYD'nin, Esed'in inlerine düşen her SİHA bombası CHP'de rahatsızlığa yol açmaktadır. Bu pervasızlık, hazımsızlıktan kaynaklanmaktadır. CHP, Başkomutan Erdoğan'ın Türkiye düşmanlarına karşı kararlı duruşunu bir türlü hazmedememektedir."



Altınöz, "bu utancın CHP tarihine kara leke olarak geçtiğini, AK Parti Karabük teşkilatları olarak Özkoç'u kınadıklarını ve hukuk düzeni içerisinde kendisinden mutlaka hesap sorulacağını" ifade etti.



- Kocaeli



AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, yaptığı yazılı açıklamada, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve sözcülerinin, Türkiye Cumhuriyeti devletinin milli mücadele verdiği bir dönemde, birlik ve beraberliğin teminatı Cumhurbaşkanı ve Başkomutan Erdoğan'a ağır şekilde saldırdığını belirtti.



Türkiye sevdalısı hiç kimsenin buna sessiz kalamayacağını ifade eden Ellibeş, şunları kaydetti:



"Uğruna şehitler verdiğimiz, canımızı ortaya koyduğumuz vatanımıza düşman hangi yapı varsa onlara ses çıkarmayanlar, eli kanlı Esed’e ses çıkarmayanlar Cumhurbaşkanımız, Başkomutanımız Erdoğan'a en ağır hakaretleri yapmaktalar. Daha önce FETÖ'nün sözcülüğüne soyunan Kılıçdaroğlu şu anda Esed'in sözcüsü gibi konuşmakta ve Esed'in askerlerinin Mehmetçiği koruduğunu iddia edecek kadar ileri gitmektedir. Toplumsal uzlaşı zemini yok edilmek istenmektedir. En çok birlik ve beraberliğe ihtiyaç duyduğumuz dönemde dış cepheyi zafiyete uğratmak için iç cepheyi parçalamaya çalışmaktadır. TBMM'de yapılan oturumda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakarete varacak düzeyde hainliğe giden bir açıklamaya imza atan CHP'li Engin Özkoç'u kınıyorum."