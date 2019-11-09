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Başkan Büyükakın, ‘Atatürk’ü saygıyla Anıyoruz’

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Atatürk’ün vefatının 81’inci yıldönümü nedeniyle yayınladığı başsağlığı mesajında “Gazi Mustafa Kemal Atatürk, kendisini milletine adayan, milletinin her alanda yücelmesi için çaba gösteren, kısa sayılabilecek yaşamına sığdırdığı büyük başarılarla başka milletlere örnek olan büyük bir devlet adamıdır.” dedi.

Başkan Büyükakın, ‘Atatürk'ü saygıyla Anıyoruz'

09 Kasım 2019 Cumartesi 09:46

 Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün en büyük idealinin Türk Milleti’ni muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarmak olduğunu hatırlatan Başkan Büyükakın sözlerine şöyle devam etti, “Onun ideali, millî iradenin, millet egemenliğinin her şart altında korunması ve savunulması olmuştur. Bizler de omuzlarımıza yüklenen görevi başarıyla yerine getirme gayretiyle yüce milletimizin hizmetinde, özveriyle çalışmaya devam ediyoruz. Türkiye’miz, Gazi Mustafa Kemâl Atatürk’ün kurduğu Cumhuriyetimizde, istikrar içinde güçlenmeye ve büyümeye, demokrasinin standartlarını her geçen gün daha da yükseltmeye devam edecektir. Bu amaçla ülkemizi 2023 ve 2071 hedeflerine ulaştırmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Bu düşüncelerle, vefatının 81’inci yıl dönümünde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile birlikte, milleti için canını feda etmiş tüm şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi; şükranla ve saygıyla anıyorum” dedi.
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