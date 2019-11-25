Başkan Büyükgöz Yenikent Pazarını Ziyaret Etti

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz bu hafta açılan Yenikent Pazarında pazarcı esnafını ziyaret etti, bol kazançlar diledi. Başkan Büyükgöz’e pazarcı esnafı ziyaretinde Belediye Başkan Yardımcısı Selamet Güner ve Gebze Seyyar Pazarcılar ve Esnaflar Odası Başkanı Ziyaeddin Erattır eşlik etti. Pazarı gezen Başkan Büyükgöz esnafa hayırlı işler bol kazançlar diledi, sorularını cevaplandırdı, öneri ve taleplerini dinledi.

TEK GAYEMİZ VATANDAŞA HİZMET

Pazarda alışveriş yapan vatandaşlarla da sohbet eden Başkan Büyükgöz,”Bizim tek gayemiz vatandaşa en iyi hizmeti vermek. Bu doğrultuda vatandaşın bizden talepleri önemli. Burada bir pazar yeri hem pazarcı esnafının hem de vatandaşın isteğiydi. İnşallah hayırlara vesile olur. Gördüğümüz kadarıyla pazarcı esnafı da vatandaş da bu durumdan memnun ” ifadelerini kullandı.

VATANDAŞ VE ESNAFTAN TEŞEKKÜR

Başkan Büyükgöz’e hem pazarcı esnafı hem de mahalle sakinleri Yenikent’te Cumartesi günü kurulan yeni pazar için teşekkür etti. Ulaşım konusunda sıkıntı yaşadıklarını ifade eden mahalle sakinleri,” Bu uygulama bizleri fazlasıyla mutlu etti, Başkanımızdan Allah razı olsun” ifadelerini kullandı.