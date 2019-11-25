Başkan Büyükgöz Yenikent Pazarını Ziyaret Etti

TEK GAYEMİZ VATANDAŞA HİZMET
Pazarda alışveriş yapan vatandaşlarla da sohbet eden Başkan Büyükgöz,”Bizim tek gayemiz vatandaşa en iyi hizmeti vermek. Bu doğrultuda vatandaşın bizden talepleri önemli. Burada bir pazar yeri hem pazarcı esnafının hem de vatandaşın isteğiydi. İnşallah hayırlara vesile olur. Gördüğümüz kadarıyla pazarcı esnafı da vatandaş da bu durumdan memnun ” ifadelerini kullandı.
VATANDAŞ VE ESNAFTAN TEŞEKKÜR
Başkan Büyükgöz’e hem pazarcı esnafı hem de mahalle sakinleri Yenikent’te Cumartesi günü kurulan yeni pazar için teşekkür etti. Ulaşım konusunda sıkıntı yaşadıklarını ifade eden mahalle sakinleri,” Bu uygulama bizleri fazlasıyla mutlu etti, Başkanımızdan Allah razı olsun” ifadelerini kullandı.