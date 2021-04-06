Başkan Büyükgöz’den Gebze’ye;

“Gönüller yapmaya geliyoruz. Haydi Bismillah” diyerek makam ve gönül kapılarını ardına kadar

Gebzelilere açan Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz bugüne kadarki 24 aylık hizmet süresince; ‘dev

gibi eserler bırakmak için, karıncalar gibi çalışmak lazım’ düsturuyla ilçenin geleceğini ilgilendiren

önemli hizmetlere ve projelere imzasını attı.

Başkan Büyükgöz, “24 aylık görev süremizde Gebze’nin geleceğine katkı sağlayacak, bir manada da

sessiz devrim niteliğindeki; yatırım, proje ve çalışmalara imzamızı attık hamdolsun” dedi

Yerel seçimlerde Gebzelilerin teveccühüyle görevini devralan Gebze Belediye Başkanı Zinnur

Büyükgöz, “Üstat Necip Fazıl’ın, ‘Dev gibi eserler bırakmak için, karıncalar gibi çalışmak lazım’

vecizinde belirttiği gibi, biz de kalıcı ve dev eserler için, ekibimizle birlikte karıncalar gibi durup

dinlenmeden çalışmalarımıza başladık. Geride bıraktığımız 24 aylık görev süremizde Gebze’nin

geleceğine katkı sağlayacak, bir manada da sessiz devrim niteliğindeki; yatırım, proje ve çalışmalara

imzamızı attık hamdolsun” dedi.

İLK İŞ MARMARA NAKLİYECİLER GARAJI

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz göreve gelir gelmez ilk iş olarak; Marmara Nakliyeciler

Terminali ve TIR Parkı işletmesinin, hukuk mücadelesinin tamamlanmasıyla mülkiyet sahibi Gebze

Belediyesi’ne devredilmesini sağladı. Devrin ardından hızla modernize edilen yeni park alanlarının

kazandırıldığı Nakliyeciler Garajı sayesinde hizmetlerde kullanılmak üzere milyonlarca liralık özkaynak











sağlanmış oldu.

TEVAZU-SAMİMİYET VE GAYRETLE

“Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın belirlediği istikamette; tevazu, samimiyet ve

gayretle, ‘Gönül Belediyeciliği’ ilkelerine bağlı kalarak, ilçemizi kalkındıracak çalışma ve hizmetlere

imzamızı atıyoruz” sözleriyle dile getirdiği Gönül Belediyeciliği çalışmaları kapsamında Halk Buluşması

ve Mahalle Meclislerini başlatan Başkan Büyükgöz, “Söz verdiğimiz gibi kentimizi; makamların ve

hizmetlerin gerçek sahipleri değerli Gebzeli hemşerilerimizle birlikte yöneteceğiz” dedi.

GEBZE’DE TAPU SORUNU TARİH OLUYOR!

Temel belediyecilik çalışmalarının aksamadan artan hizmet kalitesiyle devam etmesi için icracı

müdürlüklerin faaliyetlerini yakından takip eden Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz vatandaşların

talepleri ve istekleri doğrultusunda mahallelerde başlattığı imar uygulamalarında, tapu sorununu

adım adım ortadan kaldırıyor. İmar uygulama çalışmalarının Gebze’nin kırsal ve diğer mahallelerinde

de devam ettiğini ifade eden Başkan Büyükgöz, “Hedef olarak, Gebze’nin mahallelerinde 2021’in

sonuna kalmadan, imarla ilgili tapuyla ilgili sorunu tartışılır olmaktan çıkaracağız inşallah” diyerek

müjdeyi Gebzeli hemşerileriyle paylaştı.

ESKİ ADLİYEYE YENİ GENÇLİK MERKEZİ

Merkezi konumuyla Gebze’nin önemli yapılarından olan eski adliye binasının Gebze Belediyesi’ne

devredilmesini sağlayan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, başta GESMEK kurs merkezi ve

diğer hizmet müdürlüklerinin tek çatı altında toplanacağı yeni bir gençlik merkezine dönüştürmek

üzere kolları sıvadı.

MERKEZ OTOPARKI BELEDİYEYE

Çalışmaların hızla devam ettiği eski adliye binasının yakınında bulunan ve yıllardan beri işletmeciyle

ihtilaflı olunan merkez otoparkının da mülk sahibi belediyeye kazandırılmasını sağlayan Gebze

Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, ilçeye değer katacak projeler için de çalışmalarına hız kesmeden

devam ediyor.

HÜNKAR ÇAYIRI’NA PANORAMİK MÜZE Fatih Sultan Mehmet Han'ın çıktığı son seferinde otağ kurduğu ve vefat ettiği yer olan Tarihi Hünkâr Çayırı,

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün Başkent’te başlattığı girişimler neticesinde Gebze

Belediyesi’ne devredilmişti. Büyükşehir Belediyesi'yle iş birliği içerisinde çalışmalar yapacaklarını dile

getiren Büyükgöz, “Fatih Sultan Mehmet burada vefat etmiş, bunu asla ve asla sıradan bir proje

anlayışıyla ele almayacağız. Burada tarihi ve bilimsel verilere, özgün proje anlayışına dayanılarak hem

tarihi yansıtan hem de dijital dünyanın en ileri boyuttaki unsurlarının kullanıldığı bir müze anlayışı











burada gerçekleştirilecek. Hayırlı uğurlu olsun” dedi.

ÖDÜLLÜ ÇEVRECİ BELEDİYE GEBZE

Sıfır atık, geri dönüşüm ve çevre çalışmalarıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Türkiye Belediyeler

Birliği’nin ‘Sıfır Atık İle Engelleri Aşıyoruz’ ödülünü Gebze’ye kazandıran Belediye Başkanı Zinnur

Büyükgöz; Pazar atıklarından organik gübre üretilen Kompost Üretim Tesisi’nin yanı sıra katı atıkların

bertaraf edilerek enerjiye dönüştürüldüğü İri Hacimli Atıklar Kırma Tesisi’nin de kuruluşunu

GEBZE’YE MİLLET BAHÇESİ GELİYOR

Çevre ödülünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın elinden alan Gebze

Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz eski askeri kışla bölgesinde; millet meydanı, cami ve külliye, millet

kıraathanesi, otopark, futbol sahası, orman ve spor kafeleri, doğal gölet, çocuk oyun alanları, bisiklet

ve yürüyüş yolları gibi çeşitli donatıların yer alacağı Gebze Millet Bahçesi’nin kurulacağı müjdesini de

Gebzeli hemşerileriyle paylaştı.

DAHA MODERN BİR GEBZE İÇİN ÇALIŞACAĞIZ

2 yıllık süre zarfında kalıcı ve Gebze’yi geleceğe taşıyacak işlere imza atmanın kıvancını Gebzeli

hemşerileriyle paylaştıklarını dile getiren Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, “2023 Büyük

Türkiye idealine yaraşır ve yakışır, daha modern bir kent kimliğine kavuşmuş bir Gebze için,

çalışmalarımız ve hizmetlerimiz bundan sonra da devam edecek. Bu azim ve kararlılıkla, siz değerli