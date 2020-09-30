banner426
SİYASET:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Başkan Büyükgöz’den “ Hayırlı olsun ” ziyaretleri

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, AK Parti’nin Çayırova, Darıca ve Dilovası ilçe başkanlarını ziyaret ederek hayırlı olsun temennilerini iletti.

Başkan Büyükgöz'den ' Hayırlı olsun ” ziyaretleri

30 Eylül 2020 Çarşamba 16:07

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’den ilçe başkanlarına hayırlı olsun ziyaretleri. Kongre sürecini tamamlayan AK Parti ilçe başkanlarını ziyaret eden Başkan Büyükgöz ilk olarak AK Parti Çayırova İlçe Başkanı Servet Günay’a konuk oldu. Günay ve ilçe yönetim kurulu üyelerine yeni dönemde başarılar ve kolaylıklar dileyen Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz daha sonra AK Parti Darıca İlçe Başkanı Ufuk Acay’ı ziyaret etti.

 

TOLTAR AİLESİNE TAZİYE

Acay ve yönetimine parti çalışmalarında başarılar dileyen Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, AK Parti Dilovası İlçe Başkanlığına seçilen İlhan Yıldırım’ı ziyaret etti. Yıldırım ve yönetimine kolaylıklar dileyen Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz AK Parti Darıca Kazım Karabekir Mahalle Başkanı Recep Sevinç’in vefat eden eşi Fadime Sevinç’in cenazesine katıldı. Mahalle başkanı Sevinç’e taziyelerini ileten Başkan Büyükgöz, merhumeye de Allah’tan rahmet ve kederli ailesine de sabır diledi. Başkan Büyükgöz, geçtiğimiz günlerde annesi vefat eden Dilovası eski Belediye Başkanı Ali Toltar’ı ziyaret ederek taziyelerini iletti.

 







Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Milletvekili Şeker ve Yıldırım’dan Başkan Şayir’e ziyaret Milletvekili Şeker ve Yıldırım’dan Başkan Şayir’e...
AK Parti Gebze'de başkan; Recep Kaya AK Parti Gebze'de başkan; Recep Kaya
İYİ Parti Kocaeli teşkilatı kurultayı tamamladı İYİ Parti Kocaeli teşkilatı kurultayı tamamladı
AK Parti Gebze ilçe teşkilatı yeni başkanını seçiyor AK Parti Gebze ilçe teşkilatı yeni başkanını...
Saadet Partisi Kocaeli İl Kongresi Hakkında Basın Açıklaması Saadet Partisi Kocaeli İl Kongresi Hakkında Basın...
AK Parti Gebze İlçe Başkanı adayı 'Recep Kaya'oldu AK Parti Gebze İlçe Başkanı adayı 'Recep Kaya'oldu
Yukarı Çık

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner377

banner149

banner378

Milletvekili Şeker ve Yıldırım’dan Başkan...
Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker, AK Parti Dilovası İlçe kongresi...

Haberi Oku