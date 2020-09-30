Başkan Büyükgöz’den “ Hayırlı olsun ” ziyaretleri

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, AK Parti’nin Çayırova, Darıca ve Dilovası ilçe başkanlarını ziyaret ederek hayırlı olsun temennilerini iletti.

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’den ilçe başkanlarına hayırlı olsun ziyaretleri. Kongre sürecini tamamlayan AK Parti ilçe başkanlarını ziyaret eden Başkan Büyükgöz ilk olarak AK Parti Çayırova İlçe Başkanı Servet Günay’a konuk oldu. Günay ve ilçe yönetim kurulu üyelerine yeni dönemde başarılar ve kolaylıklar dileyen Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz daha sonra AK Parti Darıca İlçe Başkanı Ufuk Acay’ı ziyaret etti.

TOLTAR AİLESİNE TAZİYE

Acay ve yönetimine parti çalışmalarında başarılar dileyen Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, AK Parti Dilovası İlçe Başkanlığına seçilen İlhan Yıldırım’ı ziyaret etti. Yıldırım ve yönetimine kolaylıklar dileyen Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz AK Parti Darıca Kazım Karabekir Mahalle Başkanı Recep Sevinç’in vefat eden eşi Fadime Sevinç’in cenazesine katıldı. Mahalle başkanı Sevinç’e taziyelerini ileten Başkan Büyükgöz, merhumeye de Allah’tan rahmet ve kederli ailesine de sabır diledi. Başkan Büyükgöz, geçtiğimiz günlerde annesi vefat eden Dilovası eski Belediye Başkanı Ali Toltar’ı ziyaret ederek taziyelerini iletti.