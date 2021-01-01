Başkan Büyükgöz’ün 2021 Yılı Mesajı Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, 2021 yılı tebrik mesajı yayımladı. Başkan Büyükgöz, “2021 yılının milletimizin ve tüm insanlığın salgın musibetinden kurtulduğu bir yıl olmasını ve hepimize hayırlar getirmesini Rabbimden niyaz ediyorum” dedi.

01 Ocak 2021 Cuma 13:21