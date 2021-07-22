Başkan Yıldırım’dan Kurban Bayramı mesajı!

AK Parti Dilovası İlçe Başkanı İlhan Yıldırım, Kurban Bayramı nedeniyle yayımladığı mesajında: “Yardımlaşma, dayanışma ve şefkat duygularının zirveye ulaştığı mübarek Kurban Bayramı’na ulaşmanın heyecanı ve mutluluğu içindeyiz. Bayramlar toplumsal birliği sağlayan değerlerin hatırlandığı, güzelliklerin ve iyiliklerin yoğun olarak yaşandığı, insanlar arasında karşılıklı sevgi ve saygının geliştiği, dostluk ve kardeşlik hislerinin güçlendiği günlerdir. Bütün bu değerleri barındıran dinimizin anlamlı günlerinden biri olan Kurban Bayramı, özellikle yardımlaşma ve paylaşmayı da ifade etmektedir.

Bu vesileyle toplumsal birliğimizi daha da güçlü tutmalıyız. Çok değerli Dilovası halkıyla birlikte bir bayramı daha kutlayacak olmanın mutluluğu ve heyecanını yaşarken, hemşerilerimden ricam, bayram ziyaretlerini sosyal mesafe kurallarına dikkat ederek maskeli bir şekilde gerçekleştirmeleri, salgının bir an önce atlatılabilmesi için bu çok önemlidir. Bu süreçte duasıyla bizlere güç veren herkese teşekkür ediyorum, bütün halkımızın ve İslam dünyasının Kurban Bayramı’nı kutluyor, bu bayramın sağlık, huzur ve mutluluk içerisinde geçmesini temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.