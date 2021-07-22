Bu vesileyle toplumsal birliğimizi daha da güçlü tutmalıyız. Çok değerli Dilovası halkıyla birlikte bir bayramı daha kutlayacak olmanın mutluluğu ve heyecanını yaşarken, hemşerilerimden ricam, bayram ziyaretlerini sosyal mesafe kurallarına dikkat ederek maskeli bir şekilde gerçekleştirmeleri, salgının bir an önce atlatılabilmesi için bu çok önemlidir. Bu süreçte duasıyla bizlere güç veren herkese teşekkür ediyorum, bütün halkımızın ve İslam dünyasının Kurban Bayramı’nı kutluyor, bu bayramın sağlık, huzur ve mutluluk içerisinde geçmesini temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.
Başkan Yıldırım’dan Kurban Bayramı mesajı!
AK Parti Dilovası İlçe Başkanı İlhan Yıldırım bir mesaj yayınlayarak tüm İslam aleminin ve Dilovası halkının Kurban Bayramı’nı kutladı