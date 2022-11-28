BBP Genel Başkanı Destici, Kocaeli'de aşevi açılışına katıldı:

- "Gençlik geleceğimizdir. Onlara yapılan yatırımı hiçbir zaman boş bir yatırım olarak görmedik. Gençlerimiz, her şeyin en iyisine sahip olmalı ama değerlerinden de asla kopmamalı"

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Alperen Ocakları Eğitim Kültür ve Dayanışma Vakfı'nın, Kocaeli'nin İzmit ilçesindeki aşevi ve kültür merkezinin açılış törenine katıldı.

Kabaoğlu Mahallesi'ndeki aşevi ve kültür merkezinin açılış töreninde konuşan Destici, BBP'nin yalnızca bir siyasi parti olmadığını, siyasi bir hareket olduğunu belirterek, partinin bir kolunu da Alperen Ocakları Eğitim Kültür ve Dayanışma Vakfı'nın oluşturduğunu söyledi.

Alperen Ocakları'nın, aynı zamanda gençlik hareketi olduğunu vurgulayan Destici, şöyle konuştu:

"Burada da amaç ve gaye, Müslüman Türk gençliğini, tarih şuuru, aynı zamanda da ülkü birliği bilinciyle yetiştirmektir. Önceliğimiz, değerlerdir. Gençlerimizi, insanımızı, milli değerlerimize, inançlarımıza, kültürümüze, dinimize, ahlakımıza ve bu toprağın irfanına, faziletine bağlı olarak yetiştiremediğimiz zaman maalesef, çağın diğer gereklerini de yerine getirme gayreti içinde olsalar da hep bir kanadı eksik kalacaktır. Bunun için şehit liderimiz Muhsin Başkanımız, 'Bir elinde Kur'an, bir elinde bilgisayar olan bir gençlik yetiştirmek istiyorum' derken, iki yönlü bir gençliğin yetişmesi gerektiğini, çok net ifadelerle belirtmiştir. Gençlik geleceğimizdir. Onlara yapılan yatırımı, hiçbir zaman boş bir yatırım olarak görmedik. Gençlerimiz, her şeyin en iyisine sahip olmalı, ama değerlerinden de asla kopmamalı."

Aşevi ve kültür merkezi fikrini ortaya atan ve bunun için aylarca çalışan ekibi tebrik eden Destici, merkezin açılmasının önemine değindi.

Destici, merkezin kurumsallaştırılarak kalıcı hale getirilmesinin, hepsinden daha önemli olduğuna işaret ederek, bunda da vakfa önemli görevler düştüğünü sözlerine ekledi.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ise hayırlı bir hizmetin açılışında buluştuklarını belirterek, bu tür çalışmaları, nesillerin ihya edilmesi anlamında önemli bulduklarını dile getirdi.

Şehircilik faaliyetinin yalnızca inşaattan ibaret olmadığını, aynı zamanda "ihya" faaliyetlerinin de gerçekleştirilmesi gerektiğini vurgulayan Büyükakın, açılan aşevi ve kültür merkezinin, kente katkı sağlayacağını kaydetti.

Konuşmaların ardından okunan dualarla kurban kesildi ve günde 3 bin öğrenciye hizmet verecek aşevi ve kültür merkezinin açılışı gerçekleştirildi.

Açılışın ardından beraberindekilerle tesisi gezen Destici, öğrencilere yemek dağıtımı yaptı, oyun konsolunda futbol maçı oynadı.

Gazetecilerin, programın ardından asgari ücrete ilişkin beklentisini sorması üzerine Destici, "Kasım ayı enflasyonu belli olduktan, aralık ayı enflasyonu da görüldükten sonra tahmin ediyorum ki; son 6 aylık enflasyon rakamının üzerine yüzde 15-20'de refah payı konularak, asgari ücret açıklanacaktır. Bu artışın genel itibariyle yüzde 40 ile 50 arasında olmasının, doğru olacağını tahmin ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Törene, AK Parti Kocaeli milletvekilleri Fikri Işık ve Mehmet Akif Yılmaz, AK Parti İl Başkanı Mehmet Ellibeş, Alperen Ocakları Eğitim Kültür ve Dayanışma Vakfı Genel Sekreteri Kenan Gökçen, BBP İl Başkanı Kaan Şengil, BBP İl Koordinatörü Metehan Küpçü, Alperen Ocakları Eğitim Kültür ve Dayanışma Vakfı Kocaeli İl Başkanı Cüneyt Engin katıldı.

AA