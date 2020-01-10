Binali Yıldırım Kocaeli’ye geliyor!

Ak Parti Kocaeli Millitvekili radiye Sezer Katırcıoğlu sosyal kedya hesabından yaptığı paylaşımda "Cumhurbaşkanımız Sn.

'ın yol arkadaşı, vefa ve dava adamı son Başbakanımız Sn. Binali YILDIRIM

Gençlik Kollarımızın düzenlediği program için şehrimize geliyor. Genç kardeşlerimizi bu özel programa davet ediyorum" dedi

Binali Yıldırım, 11 Ocak’ta saat 19:00'da Kocaeli’ye gelerek AK Parti'ye yeni katılan gençlerin Yeni Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek olan üye katılım programına katılacak.Ak Parti Kocaeli İl Gençlik Kolları Başkanı Emre Kahraman sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Olağanüstü icra kurulu toplantımızı gerçekleştirdik. “2023 GENÇ 2023 AKGENÇ” programımızda bir ayda yaptığımız binlerce genç kardeşimizin üye katılımını yapacağız.Vefalı Başbakan’ımız Sn.Binali YILDIRIM’ı binlerce genç kardeşimizle Yeni Kongre Merkezimizde misafir edeceğiz.”. “Cumhurbaşkanımızın yol arkadaşı, Vefalı Başbakan’ımız Sn. Binali YILDIRIM Kocaeli gençliği ile buluşuyor." ifadelerine yer verdi