Bıyık, CHP İlçe Başkanını ağırladı

Geçtiğimiz günlerde gerçekleşen kongrede CHP Darıca İlçe Başkanlığına seçilen Gökhan Aktaş ve yönetimi, Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’ı ziyaret etti. CHP Darıca belediye meclis üyelerinin de yer aldığı ziyarette İlçe Başkanı Gökhan Aktaş, kendilerini ağırlayan Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’a misafirperverliği için teşekkür etti.

BAŞKAN BIYIK BAŞARILAR DİLEDİ

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık da nazik ziyareti için CHP Darıca İlçe Başkanı Gökhan Aktaş’a teşekkür ederek “Yeni göreviniz hayırlı olsun, başarılar diliyorum. İlçemize hizmet için uyumlu çalışma yapacağımıza inanıyorum. Amacımız Darıca’ya en güzel hizmeti, hak ettiği hizmeti yapmaktır. Bunun için el birliği ile ortak paydamız olan kentimiz için birlik beraberlik içinde çalışacağız” diye konuştu. Oldukça sıcak ve samimi bir ortamda geçen ziyaret hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.