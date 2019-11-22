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Bıyık: ‘Darıca’yı hep birlikte güzelleştirelim’

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, geçtiğimiz günlerde Darıca sahilde yürüyüş yaptığı sırada gördüğü çöpleri toplayarak sosyal medyada paylaşan ve “çevreyi kirletmeyin” mesajı veren Arslan Çehrelioğlu’nu makamında ağırlayarak duyarlılığından dolayı teşekkür etti. Başkan Bıyık, ‘Darıca’yı hep birlikte güzelleştirelim’ dedi

Bıyık: ‘Darıca'yı hep birlikte güzelleştirelim'

22 Kasım 2019 Cuma 10:55

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, geçtiğimiz günlerde Darıca sahilde yürüyüş yaptığı sırada gördüğü çöpleri toplayarak sosyal medyada paylaşan ve “çevreyi kirletmeyin” mesajı veren Arslan Çehrelioğlu’na ulaşarak davet etti. Başkanlık makamında gerçekleşen buluşmada Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, çevreye karşı gösterdiği duyarlılıktan dolayı Arslan Çehrelioğlu’na teşekkür etti. Yaptığı davranışın herkese örnek olması gerektiğini ifade eden Başkan Bıyık, “Arslan Çehrelioğlu kardeşimiz örnek bir davranışta bulunarak çevrede gördüğü çöpleri toplamış ve bir de çağrıda bulunarak çevreyi kirletmeyelim mesajı vermişti. Biz kendisine teşekkür ediyoruz. Darıca’yı hep birlikte güzelleştirelim. Doğayı ve çevreyi temiz tutmak hepimizin görevi. Bizler Darıca Belediyesi olarak daha temiz bir Darıca için canla başla çalışıyoruz. Bu kent hepimizin ve hepimize görevler düşüyor” diye konuştu.

BAŞKANA TEŞEKKÜR ETTİ

Kendisini ağırlayan Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’a teşekkür eden Arslan Çehrelioğlu da herkese “doğayı temiz tutalım” çağrısında bulunarak “Darıca sahili gerçekten çok güzel bir yer. Ama gelişigüzel atılan çöpler güzelliği bozuyor. Denizleri ve doğayı kirletmemek gerekiyor. Herkesin doğaya sahip çıkması lazım. Bana telefonla ulaşan ve beni makamında ağırlayan Darıca Belediye Başkanımız Muzaffer Bıyık’a teşekkür ediyorum” dedi. Oldukça sıcak ve samimi bir ortamda gerçekleşen ziyaret sonrasında Başkan Muzaffer Bıyık, Arslan Çehrelioğlu’na Darıca’nın simgesi olan Gönül Birliği Kapısı hediye etti.



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