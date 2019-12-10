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Bıyık: ‘Muhtarlar Demokrasinin Mihenk Taşıdır’

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, mahalle muhtarlarını ziyaret ederek mahallelerdeki sorunlarla ilgili istişarelerde bulundu. Muhtarların demokrasinin mihenk taşı olduğunu ifade eden Başkan Bıyık, muhtarlarla her zaman işbirliği içinde olacaklarını söyledi.

Bıyık: ‘Muhtarlar Demokrasinin Mihenk Taşıdır'

10 Aralık 2019 Salı 15:49

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, mahalle muhtarlarını ziyaret ederek mahallelerdeki sorunlarla ilgili istişarelerde bulundu. Mahalle muhtarlarını her zaman önemseyeceğini ifade eden Başkan Muzaffer Bıyık, muhtarların demokrasinin mihenk taşı olduğunu ifade etti.

MUHTARLAR GÖZÜMÜZ KULAĞIMIZ

Darıca Belediyesi olarak muhtarlarla her zaman işbirliği içinde ve istişare halinde olacaklarını kaydeden Başkan Muzaffer Bıyık, “Muhtarlar mahallelerde bizim adeta gözümüz kulağımız. Muhtar mahallesindeki bütün sorunları en ince ayrıntısına kadar bilen kişidir. Bizler de muhtarlarımızla sürekli istişare halinde olarak sorunları birlikte çözmek için çalışacağız. Amacımız her mahalleye eşit bir şekilde hizmet etmek. Bu noktada muhtarlarımızla birlikte hareket ederek sorunları yerinde bizzat inceliyoruz. Gönül Buluşmaları programlarımızda düzenlediğimiz halk meclislerinde muhtarlarımızla birlikte vatandaşlarımızı dinliyoruz. Darıca’yı hep birlikte yönetmeye özen gösteriyoruz. İşbirliğimiz artarak devam edecek” diye konuştu.


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