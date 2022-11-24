BTP Bağımsız Türkiye Partisinden ziyaret

BTP Bağımsız Türkiye Partisi Kocaeli il başkanı Muharrem Can ,Kocaeli Sivaslılar Derneği başkanı Kadir Zortaş ve yönetimini makamında ziyaret etti. Can gündeme ilşkin şöyle dedi .Ekonomide kötüleşme devam ettikçe, bütçede hedefler tutmuyor.

Yıllardır aman istikrar bozulmasın diye milletten oy alan AKP iktidarı döneminde başta ekonomi olmak üzere hiçbir konuda istikrar sağlanamıyor.Bütçe gelirlerinin artırılması, vergi gelirlerinin artırılması anlamına gelir dedik; çünkü Milli Ekonomi Modeli'nin sahibi Prof. Dr. Haydar Baş'ın sık sık ifade ettiği gibi, yapılan özelleştirmeler neticesinde devletin vergiler cezalar ve zamlar dışında hiçbir gelir kalemi kalmadı.

Siyasiler, uyguladıkları yanlış politikaların faturasını vergiler yoluyla vatandaşların sırtına yüklüyor.Seçilenler ekonomiyi yönetebilecek kabiliyette değillerse, işte böyle sonuçlar ortaya çıkıyor.

Halbuki bizler Türk milleti olarak, 2005 yılında dünyaya tanıtılan Prof. Dr. Baş'a ait Milli Ekonomi Modeli'nin ülkemizde uygulanmasına fırsat verseydik, bugün bu bütçe tablosu çok farklı olacaktı.İşte bu eşsiz modeli hayata geçirecek olanBağımsız Türkiye Partisi'ni (BTP) ve Genel Başkanı Hüseyin Baş'ı millet olarak baş tacı etmeliyiz diyerek önümüzdeki seçimlede destek istedi.

Yoksa bütçe açığı artar, vergiler artar, borçlar artar ve vatandaşın ümüğü sıkılmaya devam eder dedi.Kocaeli Sivaslılar Derneği başkanı Kadir Zortaş ta ziyaretten memnun olduklarını ifade etti başarılar diledi.











