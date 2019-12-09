Büyükşehir Belediyeciliği vizyonu Cumhurbaşkanımızın vizyonudur

Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr Tahir Büyükakın, AK Parti Karamürsel İlçesi 89. Genişletilmiş İlçe Danışma Meclisi toplantısına katıldı. AK Parti Kocaeli İl Başkan Mehmet Ellibeş, Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker, İl Kadın Kolları Başkanı Serpil Yılmaz, İlçe Başkanı Recep Demirel, Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım, Büyükşehir Belediyesi Bölge Koordinatörü Nihat Abiş ve teşkilat üyelerinin hazır bulunduğu danışma meclisinde konuşan Başkan Büyükakın, 2004-2019 yılları arasında 351 projenin gerçekleştirilerek Karamürsel ilçesine 349 Milyon TL’lik yatırım yapıldığını söyledi.

“GERÇEK BAŞARININ MİMARI CUMHURBAŞKANIMIZDIR”

Karamürsel teşkilatları her zaman heyecanlı diyerek ilçe danışma meclisinde ki konuşmasını sürdüren Başkan Büyükakın, “İlçe başkanımıza da bu heyecana olan katkısından dolayı teşekkür etmek istiyorum. Köylere hizmetten sosyal ve spor tesislerine kadar birçok yatırımın yanı sıra alt yapı yatırımlarından özellikle bahsetmek istiyorum. 331 kilometre içme suyu hattını Karamürsel ilçemizde tamamladık. Tamamlanan kanalizasyon hattı 167 kilometre, tamamlanan yağmur suyu hattı 33 kilometre iken 15 adette içme suyu deposu bu dönemde gerçekleştirildi” dedi. “Büyükşehir Belediyeciliği vizyonu ise Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın vizyonudur” vurgusu da yapan Başkan Büyükakın, “Liderliği ele alır almaz Büyükşehir Belediyelerinin iki pilot bölgesini İstanbul ve Kocaeli olarak belirledi. Model bir belediyecilik olarak gördük ve hizmet bereketini de burada gördük. Aslında bu başarının gerçek mimarı da Cumhurbaşkanımızdır. Onun belediyecilik vizyonudur. AK Parti belediyeciliğinin başarı meyveleri Kocaeli’de verildi ve tüm Türkiye’ye yayıldı” diye konuştu.

“ARASINDA Kİ FARK DAHA NET BİR ŞEKİLDE ÇIKACAK”

Aslında belediye hizmetleri yapıldığı zaman fark etmeyiz diyerek “Sokakta çöp varken, çöplerin toplanmadığını fark ederseniz, çamur varken hizmet verilmediğini fark ederseniz, sular akmadığında belediyenin çalışmadığını fark ederseniz” hatırlatmasını yapan Başkan Büyükakın, “Ama bu hizmetler verilirken bunları fark etmezsiniz. Çok şükür bu alanda biz rüştümüzü ispat ettik. Ama olan alışkanlık getiriyor. Hep öyleymiş ve hep öyle olacakmış gibi geliyor. Ama önümüzde ki süreçte AK Belediyecilik ile diğer belediyecilik arasında ki fark daha net bir şekilde çıkacak Allah’ın izniyle” dedi.

“BU AY İÇERİSİNDE DE YER TESLİMİ DE BİTER”

Bir önceki İlçe Danışma toplantısında sorulan ve talep edilen hizmetlerin geldiği son durumu da anlatan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr Tahir Büyükakın, “Valide Köprü yolunda iki kilometrelik beton yolun çalışmasını sürdürüyoruz. İnebeyli Taşağız arası bağlantısının bakım çalışmaları tamamlandı. Dereköy’de olan stabilize yolun bakım ve onarım çalışmaları da ekiplerimizce bitirildi. Karamürsel-Çamçukur arası asfalt serimi de tamamlamıştır. Karamürsel’de ki dalcık projemizin ihalesini yeniden yaptık. Eski firma Kamu ihale kurumuna itiraz etmişti. Ancak Kamu İhale kurumu bizi haklı buldu. Şimdi yeni yaptığımız ihalenin sözleşmesine davet aşamasındayız. Bu ay içerisinde de yer teslimi de biter. 270 gün kadar bir zaman içerisinde bu projeyi de ilçemize kazandırmış oluruz” ifadelerini sarf etti.

“BİRBİRİNE BAĞLAYACAK 5 KİLOMETRELİK PROJEMİZ HAZIRDIR”

Arazi bahçe yollarının açılması için Akçat bölgemizde gereken çalışmalar da yapıldığını söyleyen Başkan Büyükakın, “Karamürsel-Ulaşlı sahil bandını birbirine bağlayacak 5 kilometrelik projemizde hazır. Ereğli Karaağaç sahilinin ışıklandırılması da bu kapsam içinde tüm talepler yerine getirilecektir. Hayriye köyümüzün parkında ihtiyaç duyulan tüm bakımlar da ekiplerimizce yapılmıştır. Sinekle mücadele konusunda ekiplerimiz gereken hassasiyeti göstermeye devam ediyor. İlçemizde mobil mezbahayı hizmete aldık. Ancak daha uygun kompakt bir mezbahanın yapımı içinde çalışmalarımız sürüyor. Akçat Sulama göletinin temizlenmesi için gereken çalışma da DSİ ile birlikte yapılmıştır” bilgilerini teşkilat üyelerine verdi. Karamürsel İlçe Danışma Meclis toplantısı daha sonra soru cevap bölümünün ardından tamamladı.













