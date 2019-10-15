Büyükşehir Meclisi’nden Barış Pınarı Operasyonu’na destek

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nde grubu bulunan siyasi parti temsilcileri Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye’de gerçekleştirdiği ‘Barış Pınarı Operasyonu’na destek verdi. Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası’nda gerçekleşen ortak basın açıklamasında “Kahraman Mehmetçiğimizin yanındayız” mesajı verildi

SİYASİ PARTİLERDEN DESTEK

Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye’de barışı sağlamak ve güvenli bölge oluşturmak için gerçekleştirdiği ‘Barış Pınarı Operasyonuna’ bir destek de Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meclis üyelerinden geldi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nde grubu bulunan siyasi parti temsilcileri AK Parti Grubu sözcüsü Yaşar Çakmak, CHP Grup Başkan Vekili Engin Taşdemir, MHP Grup Başkanvekili Özhan Kurt ve İYİ Parti Grup Başkanvekili Fevzi Canbaz basın açıklaması için bir araya geldi. Saadet Partisi Grup Başkanvekili Mustafa Gürsoy ise il dışında olduğu için mazeret bildirerek basın açıklamasına katılamadı.

“TERÖR ÖRGÜTLERİ İLE MÜCADELEMİZ YILLARDIR DEVAM EDİYOR”

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meclisi üyeleri adına basın açıklamasını Büyükşehir Beclisi AK Parti Grup sözcüsü ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Yaşar Çakmak yaptı. Çakmak; “Kırk yıldan bu yana karanlık bir ideolojiyle on binlerce vatandaşımızın hayatına kast eden, Güneydoğu Anadolu Bölgemiz başta olmak üzere ülkemizin gelişmesini ve kalkınmasını engelleyen; bebek, çocuk, kadın dinlemeden insanlarımızı katleden PKK terör örgütü, yok edilmesi gereken bir cinayet şebekesidir. Devletimiz, güvenlik kuvvetleriyle bölücü terör örgütü pkk’ya karşı yıllardan beri büyük bir mücadele vermektedir. Devletimizin yalnızca terör örgütüne karşı değil, uluslararası destekçilerine karşı da verdiği büyük mücadele sınırlarımız içinde olduğu kadar sınırlarımız dışında da yürütülmektedir. Teröre karşı milletçe verdiğimiz bu mücadelenin bir diğer ayağını da Barış Pınarı Harekâtı oluşturmaktadır. DAEŞ, PKK, PYD, YPC aynıdır” ifadelerini kullandı.

“8 YILDIR SÜREN İÇ SAVAŞ”

Suriye'de sekiz yıldır süren iç savaşın tarihin gördüğü en büyük insanlık dramlarından biri olduğunu ifade eden Başkanvekili Çakmak; “Bu savaşta milyonlarca insan yurtlarından olmuştur. Binlerce insan barbarca katledilmiştir. İç savaşla birlikte doğan otorite boşluğunda terör örgütleri geniş bir alan bulmuştur. Suriye topraklarının önemli bir bölümü DAEŞ/PYD/YPG gibi terör örgütlerinin eline geçmiştir. PKK'nın Suriye'deki yapılanması olan YPG, Kuzey Suriye'de geniş bir alanı kontrol etme imkânı bulmuştur. Bu alan üzerinden ülkemize saldırılar düzenlenmektedir. Terör örgütüne sağlanan binlerce tır silah ve yoğun dış destekle bir terör koridoru yaratılmaya çalışılmaktadır.

Bu terör örgütleri Suriye'de yaşanan iç savaşla birlikte ortaya çıkan istikrarsızlıktan faydalanarak kontrol ve otorite imkânı bulmuşlardır. Otoritelerini yüzbinlerce insanı öldürerek ve milyonlarca insanı yerlerinden ederek sağlayan, en uzun kara sınırımızı sürekli olarak tehdit eden terör örgütleri isimlendirilme, görünüş ve üniformaları açılarından farklılaşsa da özlerinde aynıdırlar. Birbirinin ikiz kardeşidir” açıklamasında bulundu.

“OPERASYONU DESTEKLİYORUZ”

Barış Pınarı Operasyonu’nun önemine dikkat çeken Çakmak; “Etnik temizlik uygulayan, demografik yapıyı kendi ideolojileri çerçevesinde değiştiren bu zalim örgütlere karşı milli güvenliğimizi sağlamak için uluslararası antlaşmalardan aldığımız yetkiyle Suriye Milli Ordusu ile birlikte Barış Pınarı Harekatı düzenlenmiştir. Bölgemizin istikrar, barış ve refahına karşı en büyük tehdit olan DAEŞ, PKK, PYD ve YPG terör örgütlerinin bu yıkıcı faaliyetlerini sonlandırmak, yurtlarını zulüm, sürgün, baskı ve katliamla yitirmiş yüzbinlerce Suriyeli'nin vatanlarına dönüşlerini sağlamak için düzenlenen Barış Pınarı Operasyonu'nu Belediye Meclisleri olarak destekliyor, ordumuza muvaffakiyetler diliyoruz. Belediye Meclislerimiz, kahraman Mehmetçiklerimizin yanındadır” dedi.



















