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CHP Çayırova’da yeni yönetim görev dağılımı yapıldı

Geçtiğimiz günlerde kongre sürecini tamamlayarak mazbatasını alan CHP Çayırova ilçe başkanı Cihan Soyluçiçek ve yönetiminin yaptığı olağanüstü ilk toplantısında görev ve yetkilendirmeler yapıldı.

CHP Çayırova'da yeni yönetim görev dağılımı yapıldı

26 Aralık 2019 Perşembe 16:19

 CHP Çayırova ilçe  yönetiminde görev alan isimler şunlar: İlçe Başkanı: Cihan Soyluçiçek,  İlçe Serkreteri: Sabri Yılmaz, İlçe Saymanlık: Bektaş Uçan, Eğitim Sekreteri: Pınar Uysal, Bilişim Sorumlusu: İbrahim Çamkerten

İLÇE BAŞKAN YARDIMCILIKLARI

Örgütlenmeden Sorumlu Başkan Yardımcısı: Erdoğan Demircan, STK dan Sorumlu Başkan Yardımcısı: Hasan Erdem Kaya, Tanıtım ve Propagandadan Sorumlu Başkan Yardımcısı: Murat Kalkan, Gençlikten Sorumlu Başkan Yardımcısı: Erkan Kaçmaz, Yerel Yönetimlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı: Hasan Tunç, Komisyonlardan Sorumlu Başkan Yardımcısı: Gönül Aluç, İdari İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı: Sadık Cabacı, İşveren ve İşçi İstihdamından Sorumlu Başkan Yardımcısı: Ünal Ateş, Hukuk İşlerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı: Sema Akçay


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Anahtar Kelimeler
çayırovaCHP Ilçe Yönetimi
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