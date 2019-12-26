CHP Çayırova’da yeni yönetim görev dağılımı yapıldı

Geçtiğimiz günlerde kongre sürecini tamamlayarak mazbatasını alan CHP Çayırova ilçe başkanı Cihan Soyluçiçek ve yönetiminin yaptığı olağanüstü ilk toplantısında görev ve yetkilendirmeler yapıldı.