CHP Çayırova’da yeni yönetim görev dağılımı yapıldı

CHP Çayırova ilçe yönetiminde görev alan isimler şunlar: İlçe Başkanı: Cihan Soyluçiçek,
İLÇE BAŞKAN YARDIMCILIKLARI
Örgütlenmeden Sorumlu Başkan Yardımcısı: Erdoğan Demircan,
Geçtiğimiz günlerde kongre sürecini tamamlayarak mazbatasını alan CHP Çayırova ilçe başkanı Cihan Soyluçiçek ve yönetiminin yaptığı olağanüstü ilk toplantısında görev ve yetkilendirmeler yapıldı.
CHP Çayırova ilçe yönetiminde görev alan isimler şunlar: İlçe Başkanı: Cihan Soyluçiçek,
İLÇE BAŞKAN YARDIMCILIKLARI
Örgütlenmeden Sorumlu Başkan Yardımcısı: Erdoğan Demircan,