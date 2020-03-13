Saadet Partisi Gebze İlçe Başkanı Mustafa Türel ve yönetiminin ziyaretlerinden dolayı memnuniyetini dile getiren CHP Gebze İlçe Başkanı Gökhan Orhan, "Nazik ziyaretlerinden ötürü Mustafa Türel ve yönetimine teşekkür ediyorum" dedi. Samimi bir ortamda gerçekleştirilen ziyarette yerel gündeme dair konular hakkında değerlendirmeler de yapıldı.
CHP Gebze İlçe Başkanı Gökhan Orhan’ı ziyaret etti.
Saadet Partisi Gebze İlçe Başkanı Mustafa Türel ve ilçe başkan yardımcıları, geçtiğimiz günlerde kongresini gerçekleştiren ve ilçe başkanı olarak seçilen CHP Gebze İlçe Başkanı Gökhan Orhan’ı ziyaret etti.
Saadet Partisi Gebze İlçe Başkanı Mustafa Türel ve yönetiminin ziyaretlerinden dolayı memnuniyetini dile getiren CHP Gebze İlçe Başkanı Gökhan Orhan, "Nazik ziyaretlerinden ötürü Mustafa Türel ve yönetimine teşekkür ediyorum" dedi. Samimi bir ortamda gerçekleştirilen ziyarette yerel gündeme dair konular hakkında değerlendirmeler de yapıldı.