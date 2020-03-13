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CHP Gebze İlçe Başkanı Gökhan Orhan’ı ziyaret etti.

Saadet Partisi Gebze İlçe Başkanı Mustafa Türel ve ilçe başkan yardımcıları, geçtiğimiz günlerde kongresini gerçekleştiren ve ilçe başkanı olarak seçilen CHP Gebze İlçe Başkanı Gökhan Orhan’ı ziyaret etti.

CHP Gebze İlçe Başkanı Gökhan Orhan'ı ziyaret etti.

13 Mart 2020 Cuma 11:34

 CHP Gebze ilçe binasında gerçekleştirilen görüşmede konuşan Saadet Partisi Gebze İlçe Başkanı Mustafa Türel, "Gerçekleştirilen kongre ardından başkanlığa seçilmenizi tebrik ediyorum. Sizin nezdinde tüm yöneticilere de hayırlı olsun dileklerimi iletiyorum, önümüzdeki süreçte ilçemiz için tekrar bir araya geleceğiz ve ortak değerler üzerinde Gebze’nin yararına olacak konularda fikir alış verişi yapacağız.’’ ifadelerini kullandı.

Saadet Partisi Gebze İlçe Başkanı Mustafa Türel ve yönetiminin ziyaretlerinden dolayı memnuniyetini dile getiren CHP Gebze İlçe Başkanı Gökhan Orhan, "Nazik ziyaretlerinden ötürü Mustafa Türel ve yönetimine teşekkür ediyorum" dedi. Samimi bir ortamda gerçekleştirilen ziyarette yerel gündeme dair konular hakkında değerlendirmeler de yapıldı.

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