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CHP İl Danışma toplantısı 2 Kasımda yapıyor

CHP Kocaeli İl Örgütü 2 Kasım Cumartesi Günü Sabancı Kültür Merkezi’nde İl Danışma Kurulu Toplantısı’nı gerçekleştireceğini duyurdu.

CHP İl Danışma toplantısı 2 Kasımda yapıyor

03 Ekim 2019 Perşembe 11:31

 CHP Kocaeli İl Örgütü’nün 31 Mart seçimleri sonrası çalışmalarını değerlendireceği CHP İl Danışma Kurulu Toplantısı’nın tarihi belirlendi. CHP Kocaeli İl Örgütü 2 Kasım Cumartesi Günü 14.00-18.00 saatleri arasında Sabancı Kültür Merkezi’nde danışma kurulu toplantısını gerçekleştirecek. Konuyla ilgili açıklama yapan CHP Kocaeli İl Başkanı Cengiz Sarıbay, “İlçe örgütlerimizin danışma kurulu toplantıları bu ay sonuna kadar tamamlanmış olacak. Hemen ardından il örgütü olarak 2 Kasım tarihinde bizler danışma kurulu toplantımızı gerçekleştireceğiz. İl Danışma Kurulu toplantımıza tüm üyelerimizin katılımı bizler için önem arz etmektedir. Toplantının en verimli şekilde geçeceğine inanıyoruz” dedi.


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